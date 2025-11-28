Рижский городской суд сегодня в 10:00 продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором депутат Рижской думы Рудольф Бреманис обвиняется в хищении и присвоении 102 721 евро, принадлежащих Латвии, во время своей дипломатической карьеры, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию суда.

Ранее прокуратура направила в суд уголовное дело с обвинением в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и присвоении в крупном размере. Обвинения выдвинуты против должностного лица посольства Латвии в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

По данным прокуратуры, обвиняемый, будучи государственным должностным лицом с правом распоряжаться средствами на банковском счёте посольства и сотрудником Министерства иностранных дел, в период с 2013 по 2016 год мошенническим путём присвоил средства, принадлежащие Латвии, на общую сумму более 102 721 евро. Он осуществлял противоправные действия, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы.

В Министерстве иностранных дел агентству LETA ранее подтвердили, что трудовые отношения с Бреманисом были прекращены 31 января 2017 года по взаимному соглашению.

Согласно архиву агентства LETA, Бреманис в своё время возглавлял посольство Латвии в Абу-Даби в должности поверенного в делах. Также он был постоянным представителем Латвии в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии, возглавлял отдел по продвижению внешнеэкономических связей МИД, работал вторым секретарём посольства Латвии в США, а также политическим и советником по вопросам развития в Афганистане.

Как ранее сообщала передача de facto Латвийского телевидения, самым заметным действием бывшего поверенного в делах посольства Латвии в ОАЭ стал устроенный им в 2017 году званный ужин в Дубае. Бреманису удалось посадить за один стол тогдашнего президента Латвии Раймонда Вейониса, некоего шейха и предпринимателя Айнара Шлесерса, якобы без ведома президента.

"Я могу лишь сказать, что министерство приняло решение [о прекращении трудовых отношений], исходя из достаточно серьёзной информации, которая нам была передана и находилась в нашем распоряжении, но более подробно я не хотел бы это комментировать, так как есть ряд вопросов, которые решаются далее", — заявил передаче в то время министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Со ссылкой на информацию из Регистра предприятий передача de facto сообщала, что Служба государственной безопасности (СГБ) в декабре 2018 года наложила арест на имущество Бреманиса, который на тот момент считался подозреваемым. Позже арест был наложен и на доли капитала принадлежащей ему компании Middle East Latvia Holding.