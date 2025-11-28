Baltijas balss logotype
Следственная комиссия углубится в вопрос иммиграции

Политика
Дата публикации: 28.11.2025
LETA
Изображение к статье: Следственная комиссия углубится в вопрос иммиграции

Поддержку большинства в Сейме получила предложенная оппозицией инициатива о создании парламентской комиссии по расследованию проблем в иммиграционном регулировании на национальном и европейском уровнях, а также в работе исполнительных органов, что приводит к массовому въезду и пребыванию граждан третьих стран в Латвийской Республике, пишет Diena.

"Я считаю, что у этой следственной комиссии есть возможность служить не полем борьбы между политическими силами, а платформой, на которой депутаты Сейма могут углубляться в проблематику, связанную с иммиграцией, выявлять проблемы, предлагать решения и помогать привлечь к ответственности тех, кто, игнорируя законы, использует массовую иммиграцию в корыстных целях", - заявил на заседании Сейма представитель оппозиционного Национального объединения Янис Домбрава.

Интересно, что за создание комиссии проголосовал и глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, который в ходе дебатов называл создание комиссии нецелесообразным. Всего поддержку созданию комиссии выразили 76 депутатов. Юрис Яковинс (СЗК) воздержался, в голосовании не участвовали представители фракции "За стабильность!", а также, видимо, по стечению обстоятельств, несколько депутатов, которые сами подписали инициативу о создании следственной комиссии, включая Ингмара Лидаку и Мариса Кучинскиса ("Объединенный список") и Эдвина Шноре (Нацобъединение).

Домбрава отметил, что с 2015 года существенно выросло число граждан третьих стран, находящихся в Латвии по временным или постоянным видам на жительство, и теперь оно превышает 105 тысяч человек. По подсчетам Управления по делам гражданства и миграции, в ближайшие годы количество новых видов на жительство может увеличиться с 16 до 26 тысяч в год. Депутат подчеркнул, что это приближает страну к масштабам иммиграции, наблюдавшейся во время советской оккупации.

"В ситуации, когда рождаемость в Латвии продолжает снижаться - в 2024 году родился всего 12 571 ребенок - это может привести к необратимым последствиям, включая замещение латышского народа переселенцами из других регионов мира", - отметил Домбрава.

По его мнению, существующее правовое регулирование на национальном и уровне ЕС не способно полноценно решать актуальные проблемы. Поэтому необходимо более активное участие Сейма: требуется выявить слабые места в действующем регулировании, в том числе на уровне ЕС, устранить недостатки нормативных актов, позволяющих гражданам третьих стран массово въезжать и находиться в Латвии, а также разработать соответствующие поправки и поручить исполнительной власти конкретные задачи по предотвращению растущей иммиграции, особенно из стран с высоким риском терроризма или поддерживающих терроризм государств.

#Латвия #депутаты #парламент #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Поздняк метаться бытие настало

    2
    1

