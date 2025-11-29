Лидер парламентской фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс в интервью ТВ-24 отметил, что Латвия за последние годы "набрала долги космических размеров" и уже в следующем году только обслуживание долга будет обходиться государству почти в 700 миллионов евро. "А к 2030-му году за обслуживание будем платить свыше 1 миллиарда!" - отметил оппозиционный политик и напомнил, что в следующем году правительство планирует занять почти 2 миллиарда евро. При этом расходы практически не сокращаются.

"Если так дальше будет продолжаться, то в критической ситуации, когда нам действительно срочно нужны будут кредиты, мы их просто уже не сможем взять", - предупредил Э. Таварс.