«У нас уже космический внешний долг!» 1 5974

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «У нас уже космический внешний долг!»

Депутат Сейма от оппозиции предупреждает: в критический момент уже не сможем взять кредит...

Лидер парламентской фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс в интервью ТВ-24 отметил, что Латвия за последние годы "набрала долги космических размеров" и уже в следующем году только обслуживание долга будет обходиться государству почти в 700 миллионов евро. "А к 2030-му году за обслуживание будем платить свыше 1 миллиарда!" - отметил оппозиционный политик и напомнил, что в следующем году правительство планирует занять почти 2 миллиарда евро. При этом расходы практически не сокращаются.

"Если так дальше будет продолжаться, то в критической ситуации, когда нам действительно срочно нужны будут кредиты, мы их просто уже не сможем взять", - предупредил Э. Таварс.

Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Поэтому Латвию отдадут вместе с жителями Ротшильдам,ведь 80% земли Израиля принадлежит им,а Латвия будет принадлежать вся полностью ...

    44
    6

