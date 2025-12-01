Baltijas balss logotype
Деньги для безопасности? Приграничные края тратят дотации на зарплаты и бытовые нужды 0 1025

Политика
Дата публикации: 01.12.2025
LETA
Изображение к статье: Деньги для безопасности? Приграничные края тратят дотации на зарплаты и бытовые нужды
ФОТО: LETA

В первую неделю декабря Сейм рассмотрит в окончательном чтении бюджет на 2026 год, в котором предусмотрено 3 млн евро для самоуправлений, расположенных на внешней границе Евросоюза, пишут общественные СМИ.

Это на полмиллиона евро больше, чем в 2025 году, когда такая дотация была выделена впервые. Как сообщает передача Латвийского телевидения "De facto", дополнительные средства в основном расходуются на повседневные нужды.

В середине октября Кабинет министров и Латвийский союз самоуправлений подписали протокол соглашения о бюджете на 2026 год. Документ предусматривает выделение пяти самоуправлениям, находящимся на границе с Россией и Беларусью, дополнительного финансирования - в общей сложности 3 млн евро.

"Кто-то принял довольно интересное решение о принципе распределения. Честнее было бы делить либо пропорционально численности населения, либо равными долями между всеми самоуправлениями", - считает председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс (Латвийская зеленая партия).

И в 2025 году (2,5 млн евро), и в 2026-м (3 млн евро) средства распределяются между пятью самоуправлениями по единственному критерию - пропорционально длине участка внешней границы ЕС, проходящего по территории самоуправления. Чем длиннее граница, тем больше выделяемая сумма. Так, Аугшдаугавский край, имеющий 38 км границы, получил в 2025 году 220 тыс. евро. Алуксненский край с почти 55 км - 319 тыс. евро. Балвский край (83 км) - почти полмиллиона, Краславский (112 км) - 653 тыс. евро, а больше всего было выделено Лудзенскому краю: 822 тыс. евро за 141 км границы. В 2026 году суммы вырастут пропорционально, и, например, Лудзенский край получит уже почти миллион евро.

Аугшдаугавский край, получивший самую скромную дотацию, использовал дополнительные средства для создания муниципальной полиции. Наличие большего бюджета позволило провести и другие изменения. Из регламента вознаграждения убрали требование о том, что зарплаты можно пересматривать только при наличии свободных средств в бюджете. С сентября в крае были повышены зарплаты руководству думы, а также почасовая ставка для депутатов.

Дотации самоуправлениям на внешней границе ЕС предоставляются не как целевые - то есть не предполагают обязательного контроля за использованием средств на конкретные задачи. Это означает, что то, как расходовать деньги и как отчитываться за их использование, решают сами местные власти.

#граница #Латвия #безопасность #бюджет #финансирование #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

Видео