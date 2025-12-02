Baltijas balss logotype
«Чем дети в частной школе отличаются?» Министр жёстко отклонила требования частников

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Чем дети в частной школе отличаются?» Министр жёстко отклонила требования частников

Для частных школ не планируется устанавливать более низкие критерии по численности учеников, однако предусмотрен трёхлетний переходный период и обсуждение возможных исключений, заявила министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое единство") в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Министр подчеркнула, что все школы должны финансироваться по единым и справедливым принципам. "Чем дети в частной школе отличаются от детей в муниципальной школе?" — задала вопрос Мелбарде.

Комментируя аргумент частных школ об инклюзивности, министр отметила, что с детьми с особыми потребностями работают не только в частных школах. В школах самоуправлений таких детей насчитывается более 8000, а в частных — 96, причём большинство из них учатся в Валмиерской Зелёной школе, указала министр.

"Нам нужно работать над тем, чтобы всем детям было достаточно комфортно в любой школе", — подчеркнула она.

Кроме того, для частных школ предусмотрен трёхлетний переходный период для внедрения новых требований, пояснила политик.

По её словам, после окончания переходного периода она хотела бы видеть более активное участие самоуправлений в вопросах подхода к финансированию школ. Также она выразила желание, чтобы каждое самоуправление в рамках своей стратегии образовательной экосистемы определяло, какую нишу занимает каждая школа в соответствующем сообществе.

"В диалоге с самоуправлениями и частными школами мы сможем прийти к выводу, есть ли школы, которые требуют особого подхода", — сказала министр.

Мелбарде напомнила, что новая модель финансирования уже предусматривает возможность создавать классы с численностью до шести детей, если в них обучаются дети с особыми потребностями, а если таких учеников в школе более 50%, количественные критерии вообще не применяются.

Новая модель финансирования предусматривает дополнительную поддержку детям с особыми потребностями, и она одинаково предлагается как частным, так и муниципальным школам, пояснила министр.

Как сообщалось ранее, Латвийская ассоциация частных школ рассматривает возможность обращения в Конституционный суд с целью оспорить предложенную Министерством образования и науки (МОН) норму в поправках к Закону об образовании, касающуюся критериев численности учащихся, от которых будет зависеть предоставление государственного финансирования в рамках новой модели оплаты труда педагогов "Программа в школе", информировали в ассоциации агентство LETA.

Ассоциация призывает установить для частных школ в зависимости от групп классов критерии численности в два-четыре раза ниже, чем те, что предлагает МОН.

Согласно предложению МОН, в частных школах в городах и густонаселённых районах в группах 1–3, 4–6, 7–9 и 10–12 классов должно быть по 120 учеников. Ассоциация с этим не согласна, подчёркивая возможные "огромные" инвестиции в инфраструктуру для расширения помещений, на которые образовательные учреждения могут быть не в состоянии найти средства.

Ассоциация призывает применять к частным школам те же критерии при выделении дотаций на оплату труда педагогов, что и к учебным заведениям альтернативной педагогики и школам, основанным государственными вузами: 30 учеников в группах 1–3, 4–6, 7–9 классов и 60 учеников в группе 10–12 классов.

Ассоциация также выступает за сохранение финансирования тем частным школам, которые соответствуют определённым критериям качества, например, работают по лицензированным и специально разработанным авторским программам.

В ассоциации подчёркивают, что до сих пор её позиция не была услышана. По её мнению, МОН планирует выдвинуть требования, которые латвийские частные школы не смогут выполнить, а в дальнейшем качество образования будет оцениваться в основном по количественным показателям.

По оценкам ассоциации, предложенные МОН поправки к Закону об образовании об внедрении "Программы в школе" могут затронуть более 18 000 детей, а также повлиять на возможности их родителей получать основное или среднее общее образование в одной из частных школ Латвии.

Свои возражения ассоциация изложила также в письме депутатам Сейма, призывая парламентариев не голосовать за государственный бюджет на 2026 год.

#образование #финансирование
