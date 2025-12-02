В первом лоте, или в первой закупке по программе публично-частного партнерства "Арендное жилье для латвийских специалистов" решили участвовать семь самоуправлений, пишут общественные СМИ.

В настоящее время уже завершены все расчеты, и начинается поиск инвесторов для строительства жилья в семи регионах. Программа предусматривает строительство энергоэффективных и доступных по цене квартир для молодых специалистов в важных для государства и самоуправлений отраслях, например, для учителей, пожарных, полицейских, военнослужащих, работников самоуправлений.

Реализация проекта поручена ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), которое в прошлом году подписало протокол о намерениях по строительству такого жилья в 13 городах Латвии, однако на данный момент в первой закупке участвуют семь самоуправлений. До 2030 года планируется построить около 1500 недорогих арендных квартир в Гулбене, Цесисе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Тукумсе и Лиепае. В программе участвует и Рига, которая планирует построить 732 квартиры.

Председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич отметил, что первоначально интерес к программе был больше, но не все самоуправления готовы взять на себя долгосрочные обязательства. Также было важно, чтобы у самоуправлений были земельные участки высокой степени готовности с подведенными коммуникациями.

"В этой программе много неизвестного, поскольку ранее такие инициативы в Латвии не реализовывались. Одной из главных сложностей была мобилизация всех самоуправлений и участвующих сторон, чтобы у всех было общее понимание целей программы и затрат", - рассказал Гришкевич.

Он отметил, что на сегодняшний день утверждены финансово-экономические расчеты, а это означает, что зафиксированы предельные цены, и в процессе закупки они не могут быть выше установленных, в результате чего непредсказуемость, то есть инфляция, уже включена в расчеты затрат на строительство.