Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему лишь семь самоуправлений решились участвовать в программе арендного жилья для специалистов 0 298

Политика
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Изображение к статье: Почему лишь семь самоуправлений решились участвовать в программе арендного жилья для специалистов

В первом лоте, или в первой закупке по программе публично-частного партнерства "Арендное жилье для латвийских специалистов" решили участвовать семь самоуправлений, пишут общественные СМИ.

В настоящее время уже завершены все расчеты, и начинается поиск инвесторов для строительства жилья в семи регионах. Программа предусматривает строительство энергоэффективных и доступных по цене квартир для молодых специалистов в важных для государства и самоуправлений отраслях, например, для учителей, пожарных, полицейских, военнослужащих, работников самоуправлений.

Реализация проекта поручена ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), которое в прошлом году подписало протокол о намерениях по строительству такого жилья в 13 городах Латвии, однако на данный момент в первой закупке участвуют семь самоуправлений. До 2030 года планируется построить около 1500 недорогих арендных квартир в Гулбене, Цесисе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Тукумсе и Лиепае. В программе участвует и Рига, которая планирует построить 732 квартиры.

Председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевич отметил, что первоначально интерес к программе был больше, но не все самоуправления готовы взять на себя долгосрочные обязательства. Также было важно, чтобы у самоуправлений были земельные участки высокой степени готовности с подведенными коммуникациями.

"В этой программе много неизвестного, поскольку ранее такие инициативы в Латвии не реализовывались. Одной из главных сложностей была мобилизация всех самоуправлений и участвующих сторон, чтобы у всех было общее понимание целей программы и затрат", - рассказал Гришкевич.

Он отметил, что на сегодняшний день утверждены финансово-экономические расчеты, а это означает, что зафиксированы предельные цены, и в процессе закупки они не могут быть выше установленных, в результате чего непредсказуемость, то есть инфляция, уже включена в расчеты затрат на строительство.

Читайте нас также:
#энергоэффективность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич надеется, что до конца недели Сейм примет бюджет на следующий год
Изображение к статье: «Дело Росликова»: будет суд!
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Изображение к статье: Кто заплатил за Праздника песни и танца? Самоуправления раскрыли реальные расходы — суммы впечатляют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео