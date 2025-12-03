За 5 часов заседаний (не считая перерывов) парламентарии даже еще не приступили к обсуждению главного вопроса повестки дня - бюджета на следующий год.

Бюджетные страдания в Сейме продолжаются - общая продолжительность заседания, если не считать перерыва на завтрак и обед, уже превысила 5 часов. Эффективность, правда, не на высоте - депутаты за это время даже не успели рассмотреть все законопроекты, которые входят в бюджетный пакет. Если и дальше все пойдет такими же темпами, то сегодня, до 21.00, то есть до закрытия заседания, слуги народа едва ли успеют обсудить хотя бы десятую часть всех предложений, которые были поданы к бюджету-2026. Напомним, что всего к бюджету подано 290 предложений!

Депутаты готовы работать над бюджетом и завтра, и послезавтра, а если потребуется, то и в субботу.

Оппозиция в дебатах обозначила три главных претензии к бюджету и к финансовой политике правящих: безудержное наращивание долга, отсутствие реального сокращения административных расходов и непрозрачность самих расходов. Кроме того, депутаты от оппозиции критикуют правящих за то, что, вопреки обещаниям, в этом году все-таки зарплаты в госуправлении росли в большем объеме, чем было обещано.

"Вы сказали, что в этом году максимальный рост ваших зарплат — 2,6%. Вопрос в том, как вы считаете! Вчера Госкасса обнародовала статические данные, из которых видно, что зарплаты выросли минимум на 5,7 процентов! Значит все будет продолжаться, вы будете продолжать наращивать расходы на зарплаты», - отметил оппозиционный депутат.