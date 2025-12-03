Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутатов неудержимо рвет на трибуну 1 232

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

За 5 часов заседаний (не считая перерывов) парламентарии даже еще не приступили к обсуждению главного вопроса повестки дня - бюджета на следующий год.

Бюджетные страдания в Сейме продолжаются - общая продолжительность заседания, если не считать перерыва на завтрак и обед, уже превысила 5 часов. Эффективность, правда, не на высоте - депутаты за это время даже не успели рассмотреть все законопроекты, которые входят в бюджетный пакет. Если и дальше все пойдет такими же темпами, то сегодня, до 21.00, то есть до закрытия заседания, слуги народа едва ли успеют обсудить хотя бы десятую часть всех предложений, которые были поданы к бюджету-2026. Напомним, что всего к бюджету подано 290 предложений!

Депутаты готовы работать над бюджетом и завтра, и послезавтра, а если потребуется, то и в субботу.

Оппозиция в дебатах обозначила три главных претензии к бюджету и к финансовой политике правящих: безудержное наращивание долга, отсутствие реального сокращения административных расходов и непрозрачность самих расходов. Кроме того, депутаты от оппозиции критикуют правящих за то, что, вопреки обещаниям, в этом году все-таки зарплаты в госуправлении росли в большем объеме, чем было обещано.

"Вы сказали, что в этом году максимальный рост ваших зарплат — 2,6%. Вопрос в том, как вы считаете! Вчера Госкасса обнародовала статические данные, из которых видно, что зарплаты выросли минимум на 5,7 процентов! Значит все будет продолжаться, вы будете продолжать наращивать расходы на зарплаты», - отметил оппозиционный депутат.

Читайте нас также:
#зарплаты #депутаты #бюджет #оппозиция #парламент #статистика #госуправление
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го декабря

    Рвёт на трибуну? Пить меньше надо.

    8
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чем богаты - мэр Риги предлагает назвать в честь пляжных волейболисток... лужок
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: В заседании Сейма объявлен перерыв, так как коалиция не смогла обеспечить кворум
Изображение к статье: Господдержка уходит к тем, кто производит пустой воздух и продуцирует бессмысленные проекты - публицист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео