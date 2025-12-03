Комментатор Neatkarīgā Марис Краутманис рассуждает о финансах страны. Дополнительные ассигнования на оборону и безопасность в 2026 году должны составить 448,3 миллиона. Но что-то не сходится в балансе: «Латвия в этом году заняла на международных рынках 1,25 миллиардов евро. 448,3 миллионов из 1,25 миллионов - это неполные 36%.

Все остальные деньги на что-то другое, но не на оборону - неизвестно куда и неизвестно на что. Может быть, для полезных и нужных вещей, зарплат учителей или медиков, а может, для десантирования по всяких фондам общественной интеграции? Там дым от жертвенников для пожертвований не доходит до богов, потому что на полпути их съедают птицы. Сейчас в Латвии большую часть выделенных негосударственному сектору бюджетных денег пожирают хитрые мужички и энергичные барышни, производя пустой воздух и продуцируя бессмысленные или, в лучшем случае, проекты малого толка, поднимая «емкость для устойчивого общества» и способствуя «разнообразию».

«О макроэкономических показателях Латвии можно сказать, что «могло быть хуже», и похоже, что год на этот раз не завершится «негативным ростом», как в прошлом году - внутренний валовой продукт Латвии за девять месяцев текущего года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в том числе в третьем квартале... ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Развитие будет не великим, но, надеюсь, в плюсе, и эти цифры позволяют экономистам что-то прогнозировать...»