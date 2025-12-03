Baltijas balss logotype
Президента запрещено снимать? Омбудсмен пояснила, что можно или нельзя публиковать в соцсетях 2 299

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президента запрещено снимать? Омбудсмен пояснила, что можно или нельзя публиковать в соцсетях
ФОТО: LETA

Бюро омбудсмена совместно с Государственной инспекцией по защите данных разработало рекомендации по обработке изображений и аудиозаписей должностных лиц, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3). В них разъясняется, когда разрешено снимать и публиковать действия чиновников в социальных сетях, а когда это нарушает границы частной жизни.

Омбудсмен Карина Палкова подчёркивает: "Снимать не запрещено и публиковать не запрещено, но необходимо оценивать, с какой целью используется данный материал".

Дезинформация в соцсетях уже распространила противоречивое утверждение, будто в Латвии больше нельзя снимать президента или премьер-министра. Палкова категорически это опровергает:

"Нам нужно учиться критически оценивать информацию. Съёмка должностных лиц для личных нужд не запрещена. Запрещено необоснованное обнародование материалов, которые нарушают частную жизнь".

Согласно рекомендациям, если должностное лицо допускает возможное нарушение, гражданин имеет право задокументировать эту ситуацию и передать материалы в соответствующие инстанции. "Если человек видит, что чиновник нарушает правила, и снимает это – это не является нарушением", – пояснила омбудсмен. Такой материал может служить доказательством для полиции или других учреждений.

В то же время в ситуациях, когда чиновник просто находится в общественном месте или занимается обычными повседневными делами – например, ест или снимается без контекста, – публикация таких материалов может задеть достоинство и частную жизнь.

"Должностные лица – это такие же люди с семьями и правом на приватность, как и учителя или медики", – отметила Палкова.

Цель рекомендаций – уменьшить недоразумения и обеспечить сбалансированный подход: защитить как право общества на информацию, так и право чиновников на частную жизнь.

Омбудсмен подчёркивает, что в Латвии проблема существует, так как растёт количество вопросов и жалоб: "Если мы видим, что у общества есть неясности, мы должны предоставить информацию, чтобы люди знали, как действовать".

Если возникают сомнения в законности какой-либо ситуации, граждан призывают консультироваться с Бюро омбудсмена или Государственной инспекцией по защите данных.

ТВ3

#права человека #социальные сети #дезинформация
Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    Не снимайте президента, он принадлежит другому.

    10
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го декабря

    А что там с нарушениями прав Человека и Гражданина Латвии или проблема неграждан в круг интересов омбудсмена не входит? 30 лет уж как!

    14
    1

