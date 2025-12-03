Baltijas balss logotype
В Латвии должны подешеветь отдельные продукты питания - какие? 1 860

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии должны подешеветь отдельные продукты питания - какие?

С середины следующего года на некоторые основные продукты питания будет установлена пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%, как предусмотрено поправками к Закону о налоге на добавленную стоимость, принятыми Сеймом.

Поправки приняты, чтобы уменьшить влияние роста цен на продукты питания на благосостояние населения. Изменения в регулировании налога на добавленную стоимость связаны с проектом закона о государственном бюджете на 2026 год и рамках бюджета на следующие три года.

Пониженную ставку НДС в размере 12% планируется установить на ржаной, пшеничный, безглютеновый и изготовленный из мучных смесей хлеб, включая пастеризованный или замороженный хлеб с добавками или без них, а также на различные другие хлебобулочные изделия. Исключение составят булочки, пирожки, круассаны и другие кондитерские изделия, а также сухари, панировочные сухари и хлебные палочки.

Кроме того, пониженная ставка НДС будет применяться к свежему, стерилизованному или пастеризованному коровьему, овечьему и козьему молоку. При этом сниженный налог не распространяется на ультрастерилизованное, конденсированное и топленое молоко.

Пониженная ставка НДС будет применяться также к свежему и охлажденному мясу кур, индюков, уток, гусей, цесарок и перепелов, включая разделанное, отделенное от костей, нарезанное, измельченное мясо домашней птицы и субпродукты такого мяса. Сниженный налог не распространяется на замороженное мясо. НДС в размере 12% будет применяться и к свежим - термически не обработанным - яйцам домашней птицы в скорлупе.

Предполагается, что пониженная ставка НДС на продукты питания будет применяться с 1 июля следующего года по 30 июня 2027 года.

Кроме того, принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2026 года будет применяться ставка НДС в размере 5% на книги и печатные издания в печатной и электронной форме, в том числе доступные в онлайн-режиме, если они изданы на латышском, латгальском или ливском языках, а также на других языках Европейского союза (ЕС) и ОЭСР.

Во время парламентских дебатов депутаты от оппозиционных партий "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" выразили недоумение и возражения в отношении пониженной ставки НДС на книги, отметив, что в результате фактически подорожают книги на русском языке.

Закон включен в пакет законопроектов, сопровождающих бюджет на следующий год.

#налоги #бюджет #питание #мясо #молоко #НДС #экономика
Оставить комментарий

(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    4-го декабря

    Мы.в.это.верим.и.запомним.о.заботе.о.народе.???

    3
    0

Видео