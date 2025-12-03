Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стакан наполовину пуст» - депутат бьет тревогу по поводу заполняемости Инчукалнского хранилища 3 1505

Политика
Дата публикации: 03.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: «Стакан наполовину пуст» - депутат бьет тревогу по поводу заполняемости Инчукалнского хранилища

Заполнение Инчукалнского подземного газохранилища в воскресенье, 30 ноября, составляло 55,2% (неделей ранее — 58,6%), тогда как средний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе к концу прошлой недели был 75,7% (неделей ранее — 79,1%) от общей вместимости.

Этот факт тревожит оппозиционного депутата Сейм. Он высказал свое мнение по поводу того, что именно означает ситуация, когда хранилища наполовину пустые.

«Меня единственного беспокоит то, что наше газохранилище Conexus в Инчукалнсе перед началом отопительного сезона заполнено лишь наполовину — на 58%?! А значит, дальнейшие возможности хранения тоже очень ограничены. Дополнительных поставок в СПГ-терминалы не наблюдается (возможно, будут?), поэтому запасы стремительно сокращаются, ведь хранилище используют вся страны Балтии, Финляндия, Польша и другие страны. Если газохранилище и дальше будут опустошать такими темпами, мы не продержимся и трёх месяцев. Пока Латвии газа вроде бы хватает, но о надёжном энергоснабжении необходимо думать уже сейчас. Кто этим занимается? Виктор Валайнис (министр экономики – ред.) об этом подумал?

Надеюсь, что кто-то всё же думает об этом, но здесь нужна уверенность. Правильным решением было бы поручить Latvenergo поддерживать определённый объём государственных резервов в Инчукалнском газохранилище. Особенно сейчас, когда биржевые цены на газ чрезвычайно выгодны — 28,2 €/MWh (это такая же цена, как в 2019 году, до войны России против Украины)».

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) объясняет, что на прошлой неделе цена природного газа на бирже TTF снизилась до 28,6 евро за МВт/ч, достигнув самого низкого уровня с мая 2024 года.

По данным регулятора, прогнозы показывают, что в Германии — крупнейшем потребителе газа в Европе — температура в ближайшие две недели будет выше нормы, а ожидаемо тёплое начало зимы продолжает оказывать влияние на цены на природный газ в Европе.

Напомним, что принятый в 2022 году регламент ЕС о хранении газа, который обязывает страны Евросоюза заполнять газовые хранилища минимум на 90%, предусматривает исключение — Латвия должна до ноября заполнить своё хранилище лишь до уровня, равного 35% годового потребления страны. Инчукалнское хранилище значительно превышает объём, необходимый для покрытия этого потребления.

Читайте нас также:
#Латвия #энергетика #Latvenergo
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
2
0
1
3

Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го декабря

    Да зачем вам оно, аборигены? Оккупанты кровавые вам его построили. Дырки в землю- заколотить и закопать. Трубы и арматуру распилить, продать, растащить бабло по хуторам. Давайте, мрази, будте последовательны в деоккупации.

    43
    5
  • bt
    bory tschist
    Волченька Просто Волченька!
    3-го декабря

    для Волченька Просто Волченька: ты хоть когда-то свой поганый язык из своей же задницы вынимаешь?

    2
    34
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Волченька Просто Волченька!
    3-го декабря

    Борюсик !!! Не суди всех по себе ! Далеко не все люди, пихают свой язык себе в задницу, как ты. И вообще, веди себя прилично, хамло.

    9
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чем богаты - мэр Риги предлагает назвать в честь пляжных волейболисток... лужок
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: В заседании Сейма объявлен перерыв, так как коалиция не смогла обеспечить кворум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео