Заполнение Инчукалнского подземного газохранилища в воскресенье, 30 ноября, составляло 55,2% (неделей ранее — 58,6%), тогда как средний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе к концу прошлой недели был 75,7% (неделей ранее — 79,1%) от общей вместимости.

Этот факт тревожит оппозиционного депутата Сейм. Он высказал свое мнение по поводу того, что именно означает ситуация, когда хранилища наполовину пустые.

«Меня единственного беспокоит то, что наше газохранилище Conexus в Инчукалнсе перед началом отопительного сезона заполнено лишь наполовину — на 58%?! А значит, дальнейшие возможности хранения тоже очень ограничены. Дополнительных поставок в СПГ-терминалы не наблюдается (возможно, будут?), поэтому запасы стремительно сокращаются, ведь хранилище используют вся страны Балтии, Финляндия, Польша и другие страны. Если газохранилище и дальше будут опустошать такими темпами, мы не продержимся и трёх месяцев. Пока Латвии газа вроде бы хватает, но о надёжном энергоснабжении необходимо думать уже сейчас. Кто этим занимается? Виктор Валайнис (министр экономики – ред.) об этом подумал?

Надеюсь, что кто-то всё же думает об этом, но здесь нужна уверенность. Правильным решением было бы поручить Latvenergo поддерживать определённый объём государственных резервов в Инчукалнском газохранилище. Особенно сейчас, когда биржевые цены на газ чрезвычайно выгодны — 28,2 €/MWh (это такая же цена, как в 2019 году, до войны России против Украины)».

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) объясняет, что на прошлой неделе цена природного газа на бирже TTF снизилась до 28,6 евро за МВт/ч, достигнув самого низкого уровня с мая 2024 года.

По данным регулятора, прогнозы показывают, что в Германии — крупнейшем потребителе газа в Европе — температура в ближайшие две недели будет выше нормы, а ожидаемо тёплое начало зимы продолжает оказывать влияние на цены на природный газ в Европе.

Напомним, что принятый в 2022 году регламент ЕС о хранении газа, который обязывает страны Евросоюза заполнять газовые хранилища минимум на 90%, предусматривает исключение — Латвия должна до ноября заполнить своё хранилище лишь до уровня, равного 35% годового потребления страны. Инчукалнское хранилище значительно превышает объём, необходимый для покрытия этого потребления.