Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от ряда мер поддержки, в том числе от пособий на начало трудовой или самозанятой деятельности, пишет LETA.

В этом году поток украинцев, прибывающих в Латвию, остается относительно стабильным — в среднем ежемесячно для получения статуса временной защиты в Латвии заново регистрируются 500–600 человек. Одновременно приток украинцев значительно меньше, чем в первые годы войны.

В 2025 году значительно выросло число лиц, у которых был аннулирован статус временной защиты в Латвии, поскольку в течение месяца после окончания визы или срока действия вида на жительство они не подали заявление на получение нового. По данным на 1 октября 2025 года в Регистре физических лиц числились 31 152 жителя Украины, из них 17 167 — женщины, 13 985 — мужчины, 6977 — несовершеннолетние.

Ситуация украинцев на рынке труда постепенно улучшается, отмечает министерство. По данным Минфина, в июне этого года в трудовых правоотношениях находились 9909 граждан Украины. С 2022 года стабильно растет как число трудоустроенных, так и объем их доходов.

На реализацию плана поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 миллионов евро. Финансирование на 2026 год составляет 39 717 846 евро. Учитывая сокращение финансирования, необходимо пересмотреть объем поддержки и предоставляемых услуг для гражданского населения Украины.

В настоящее время государство обеспечивает право на получение единовременного пособия на начало трудовой деятельности или самозанятости в размере одной минимальной месячной зарплаты. С учетом того, что украинцы уже вовлечены в рынок труда или занимаются хозяйственной деятельностью, а также того, что доступны иные общие механизмы поддержки занятости, продолжение выплаты этого пособия больше не является актуальным, считает МВД.

В то же время украинцы сохранят право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что украинцы будут иметь те же права и в таком же объеме на льготы по оплате проезда и провоза багажа на дотируемых маршрутах регионального значения, как и пассажирские категории, для которых такие льготы установлены нормативными актами.

В дальнейшем граждане Украины не будут освобождены от оплаты доли пациента при получении медицинских услуг — им придется оплачивать эту часть самостоятельно.

При этом украинцы сохранят право получать государственные медицинские услуги в таком же объеме, как и лица, застрахованные в системе обязательного государственного медицинского страхования Латвии, то есть на тех же условиях и в том же объеме, что и остальные жители Латвии.

Также украинцам больше не будут компенсироваться расходы на регистрацию своих животных и выполнение обязательных ветеринарных требований.