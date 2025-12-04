Следует ли демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию? Этот вопрос вновь стал актуальным после заявления Национальных вооружённых сил (НВС) о том, что это необходимо для обеспечения безопасности Латвии. В передаче “Spēles noteikumi” приглашённые участники обсудили аргументы «за» и «против»: одни подчёркивают, что рельсы и насыпи — это путь, по которому в случае войны может войти российская армия, другие возражают — лучше уж подрывать эшелоны с танками, сообщает ТВ3.

«Мы не раз слышали, что наша территория, особенно восточная часть Латвии — болота, озёра, леса — является одной из линий обороны», – таким аргументом в пользу демонтажа рельсов начал обсуждение военный аналитик и автор блога “Vara bungas” Мартиньш Вердиньш. «Надо учитывать, что железнодорожные насыпи, ведущие [из России], фактически сводят это преимущество к нулю».

Вопрос о рельсах обсуждается в военной сфере с момента восстановления независимости Латвии, подчёркивается, что эта угроза должна быть устранена в приоритетном порядке. «Тогда было много людей, служивших в железнодорожных войсках СССР, они могли рассказать, чего стоит от них ожидать и чем это может закончиться».

В то же время Вердиньш акцентирует, что недостаточно просто убрать рельсы – нужно также ликвидировать насыпи. В России есть специализированные железнодорожные войска численностью от 30 до 50 тысяч человек. Эти войска уже доказали свою эффективность, построив военную железную дорогу в Абхазию в Грузии.

«Есть и другие исторические примеры. Поэтому это не шутка. Основу российской военной логистики составляет железная дорога», – напомнил Вердиньш.

А вот бывший управляющий Рижским свободным портом и член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Леонид Логинов недоумевает, почему фокус именно на рельсах, и почему не поднимается вопрос о необходимости демонтировать аэродромы, автодороги и ГЭС.

«Я не представляю, кто и как вообще собирается ехать по железной дороге. Если посмотреть на карту Латвии, то Латвия – это так называемый тупик, – аргументирует Логинов. - Эшелоны с танками и прочим просто упрётся в Вентспилс и Лиепаю. Им после нас некуда идти».

По его мнению, Латвии нужно действовать наоборот. Оставить рельсы и в случае, если россияне действительно пойдут по железной дороге, быть к этому готовы — подорвать, как в 1941 году.

«Партизанская война, мина под рельсы — и вперёд, как в кино», – так Логинов изложил свою позицию, почему рельсы нужно сохранить.

Против демонтажа рельсов выступает и предприятие Latvijas dzelzceļš, указывая, что такой шаг остановит транзитные грузоперевозки. Объёмы железнодорожных перевозок в Латвии сократились с 11,5 миллионов тонн в 2024 году до 7,6 миллионов тонн за десять месяцев этого года. Импорт и транзит из России и стран Центральной Азии в 2024 году составляли треть перевозок. Для Latvijas dzelzceļš это означало бы серьёзные убытки.

ТВ3