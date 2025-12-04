Baltijas balss logotype
Новая идея про рельсы, ведущие в РФ: не разбирать, а взорвать

Политика
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новая идея про рельсы, ведущие в РФ: не разбирать, а взорвать
ФОТО: LETA

Следует ли демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию? Этот вопрос вновь стал актуальным после заявления Национальных вооружённых сил (НВС) о том, что это необходимо для обеспечения безопасности Латвии. В передаче “Spēles noteikumi” приглашённые участники обсудили аргументы «за» и «против»: одни подчёркивают, что рельсы и насыпи — это путь, по которому в случае войны может войти российская армия, другие возражают — лучше уж подрывать эшелоны с танками, сообщает ТВ3.

«Мы не раз слышали, что наша территория, особенно восточная часть Латвии — болота, озёра, леса — является одной из линий обороны», – таким аргументом в пользу демонтажа рельсов начал обсуждение военный аналитик и автор блога “Vara bungas” Мартиньш Вердиньш. «Надо учитывать, что железнодорожные насыпи, ведущие [из России], фактически сводят это преимущество к нулю».

Вопрос о рельсах обсуждается в военной сфере с момента восстановления независимости Латвии, подчёркивается, что эта угроза должна быть устранена в приоритетном порядке. «Тогда было много людей, служивших в железнодорожных войсках СССР, они могли рассказать, чего стоит от них ожидать и чем это может закончиться».

В то же время Вердиньш акцентирует, что недостаточно просто убрать рельсы – нужно также ликвидировать насыпи. В России есть специализированные железнодорожные войска численностью от 30 до 50 тысяч человек. Эти войска уже доказали свою эффективность, построив военную железную дорогу в Абхазию в Грузии.

«Есть и другие исторические примеры. Поэтому это не шутка. Основу российской военной логистики составляет железная дорога», – напомнил Вердиньш.

А вот бывший управляющий Рижским свободным портом и член совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Леонид Логинов недоумевает, почему фокус именно на рельсах, и почему не поднимается вопрос о необходимости демонтировать аэродромы, автодороги и ГЭС.

«Я не представляю, кто и как вообще собирается ехать по железной дороге. Если посмотреть на карту Латвии, то Латвия – это так называемый тупик, – аргументирует Логинов. - Эшелоны с танками и прочим просто упрётся в Вентспилс и Лиепаю. Им после нас некуда идти».

По его мнению, Латвии нужно действовать наоборот. Оставить рельсы и в случае, если россияне действительно пойдут по железной дороге, быть к этому готовы — подорвать, как в 1941 году.

«Партизанская война, мина под рельсы — и вперёд, как в кино», – так Логинов изложил свою позицию, почему рельсы нужно сохранить.

Против демонтажа рельсов выступает и предприятие Latvijas dzelzceļš, указывая, что такой шаг остановит транзитные грузоперевозки. Объёмы железнодорожных перевозок в Латвии сократились с 11,5 миллионов тонн в 2024 году до 7,6 миллионов тонн за десять месяцев этого года. Импорт и транзит из России и стран Центральной Азии в 2024 году составляли треть перевозок. Для Latvijas dzelzceļš это означало бы серьёзные убытки.

ТВ3

#Латвия #транспорт #безопасность #экономика #Россия #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(25)
  • С
    Сарказм
    5-го декабря

    И не равняй розгозмос с Маском, это все равно что тебя равнять с Леонардо: оба вроде бы двуногие и прямоходящие, но он гений, а ты плесень в выгребной яме с грязным поюзанным ртом. Когда в РФ по 150 запусков в год делать начнут, можно поговорить про масковские переносы, а когда за последние 40 лет нет ничего ,кроме планов, прожектов, макетов и использования еще разработок Королева (да и то уже с грехом пополам, то "что-то пошло не так", то стартовый стол поломают) - скромно сидят под плинтусом и осознают степень своей деградации

    0
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Это, конечно, приятно, что на весь портал всего два нациоАнальных дебила. Но Боже, как от них несёт унитазом Миндича...

    53
    6
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Ты уже стартовал с гагаринского стата или еще тужишься?

    2
    31
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Ты дебил и не выучил арабские цифры в детстве? Тогда иди еще раз прочитай, когда будет старт с Байконура и не верещи "ойфсё.ониникуданелетят". Как это с такой умственной отсталостью ты сумел самостоятельно написать у себя на лбу "я - дебил", непонятно.

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Кстати, как ты с такой умственной отсталостью определил, что "дебил" - это про тебя, остаётся загадкой. :) Ну да, иногда и у полных дебилов бывают озарения. :)

    5
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Придурок, и когда же они планируют следующий пилотируемый (!) старт?:))) Про то, что их планы поримерно всегда расходтся реальностью, я даже не буду тебе говорить, чтоб не травмировать твой зачаточный мозг. Так где список площадок, откуда возможен старт пилотируемого Союза, лишенец кукарекающий?

    1
    13
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Придурок, и когда же они планируют следующий пилотируемый (!) старт?:))) Про то, что их планы поримерно всегда расходятся реальностью, я даже не буду тебе говорить, чтоб не травмировать твой зачаточный мозг. Так где список площадок, откуда возможен старт пилотируемого Союза, фуфел кукарекающий?

    1
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    5-го декабря

    Похоже, надпись у себя на лбу "я - дебил" ты обновляешь каждое утро. :) Как это получается с таким урофнем олигофрении - загадка великая есть. Не был бы таким дебилом - знал бы, что старт пилотируемого "Союза" можно и в Плесецке осуществить. Почему этого не делают - вопрос отдельный и с твоим верещанием никак не связанный. А с количеством переносов стартов тебя и Маск проконсультировать может, только ему влом с такими дебилами общаться.

    10
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    5-го декабря

    Я тебе расскажу, почему, дебилушка. Во-первых ,Плесецк — это военный космодром, основной целью которого является запуск спутников в интересах Министерства обороны России, пилотируемые запуски оттуда никогда не осуществлялись. Как следствие, там отсутствует соответствующая инфраструктура для пилотируемых запусков, что требует доработки стартовых комплексов и наземных систем. Кроме того, высокая широта космодрома приводит к тому, что полетная траектория большинства ракет-носителей проходит над густонаселенными территориями, что недопустимо для пилотируемых полетов (к тому же для выхода на орбиту потребуется больше топлива, что сократит возможный вес полезной нагрузки, что для пилотируемых запусков может быть критичным). Исходя из всего вышесказанного, пилотируемые запуски с Плесецка считаются небезопасными и не осуществляются, в то время как космодром Байконур является единственным действующим космодромом России для таких целей. Еще в списке что-нибудь есть, врунишка картонный или фантазия закончилась?

    0
    0
  • С
    Сарказм
    4-го декабря

    Судя по булежу дерьма в вате от кураторов пришла отмашка педалировать тему, вон сколько навылезало, от фуфлоунитазника до откровенно психически нездоровых. Значит правильная тема-то, кого-то эти рельсы сильно возбуждают. Наверное реально стоит разобрать и заболотить, крокодили, жаль в наших условиях не выживут, а то и их можно было бы

    1
    46
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Примечательно то, что это не просто диалог идиотов, а то, что нам ЭТО подают как образец взвешенной и вдумчивой работы по укреплению обороны страны. Такие репортажи надо заканчивать словами: "Все участники высказались, а до назначенного главврачом психушки приёма таблеток оставалось еще 15 минут".

    86
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го декабря

    11-все снесенные памятники на территории Прибалтики восстанавливаются за счет средств торг компаний Литвы, Латвии, Эстонии. В Риге восстанавливается Памятник в Парке Победы, сам Парк восстанавливается в проектный вид.

    12-проводится ревизия названий улиц, городов, почтовые индексы, нарезка административных районов в соответствии с Советским законодательством и Советских карт

    13-проводится инвентаризация всего жилищного фонда, возвращаются бесрочные договора выданные Советской Властью. Земля возвращается в Государственную, Народную собственность

    36
    7
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го декабря

    7-инженерные войска ВС СССР сносят все будки, постройки и прочие самострои на всех административных границах. часть сооружений можно оставить под кафе и рестораны, часть под гостиницы для дальнобойщиков.

    8-проводится инвентаризация всего имущества, инфраструктуры итд

    9-проводятся аресты всех кто грабил народ, страну. применяются максмальные сроки наказания

    10-вводится план по восстановлению Народного хозяйства в Прибалтике

    36
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го декабря

    1-Советский спецназ заходит в Прибалтику

    2-Предстпвитель НАТО на администратвной границе передает Советскому генералу Документы - Акт Передачи Прибалтики в Советскую юрисдикцию

    3-войска НАТО передают территорию Прибалтики Советским.

    4-войска на паромах отплывают в свою Европию

    5-местному обозному несогласному населению разрешают убыть на историческую родину в Швецию

    6-остальное население радостно и со слезами на глазах встречают Советскую Власть в Прибалтике.

    34
    7
  • A
    Aleks
    4-го декабря

    Так могут рассуждать только люди,прекрасно знающие,что Россия на Европу не нападет точно,а если и ответит ,то то полноценной войной,а не типа СВО на Украине,где то договорняк,то отходняк,то мы ещё не начинали.. Сюда никто эшелоны с танками и войсками посылать не будет-жахнут всем,чем есть по всем военным объектам и Государственному управлению,даже из Израиля никто не успеет позвонить ,чтобы не трогали своих в правительстве и Сейме,как Беннет попросил Путина не трогать Зеленского((Зельца)😂

    74
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го декабря

    мое предложение - взрывать ядерными тактическими зарядами а так же минировать поля и дороги ядерной тактикой-ни одна су ка не пройдет до Риги..

    42
    6
  • Е
    Ехидный
    4-го декабря

    вроде бы взрослые люди ,а обсуждают такую фигню !!! никто на электричке окупировать не собирается !!! давайте до кучи разберем и все трамвайные рельсы и сигулдскую канатку перережем заодно !!!

    95
    5
  • L
    Lauris
    4-го декабря

    Латвия за все годы независимости не построила не одну железную дорогу!!! более того закрыла станции во многих городах, например, Лимбажи... а ведь доступны еврофонды!!! Закрываем школы, больницы, увеличивается долг государства, рождаемость падает, цены растут, но при этом социальное пособие 166 в месяц, пенсии по 200-500... зато хорошо живут депутаты, чиновники, банкиры... произошло четкое разделение общества... долго так жить не получиться... что -то будет и русские или Россия тут не при чём...

    129
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Lauris
    4-го декабря

    Пока вся депутатская и чиновничья родня будет голосовать это ворьё - так и будет!

    53
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    После подрыва рельсы покорёжит и их труднее будет сдать в металлом! Глупость конечно предложил Леонидс Логиновс, но что ещё можно было ожидать от того, кто привык плавать, а не ездить.

    62
    3
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    4-го декабря

    Вызывайте санитаров!

    101
    2
  • Д
    Добрый
    Andris Bolt- Konskis
    4-го декабря

    Потерпи.Сейчас придут и сделают укол

    13
    37
  • Мп
    Мимо проходил
    Andris Bolt- Konskis
    4-го декабря

    Судя по комментариям, наш Добрый по утрам пьёт воду из унитаза Миндича...

    25
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Andris Bolt- Konskis
    4-го декабря

    Примечательно то, что это не просто диалог идиотов, а то, что нам ЭТО подают как образец взвешенной и вдумчивой работы по укреплению обороны страны. Такие репортажи надо заканчивать словами: "Все участники высказались, а до назначенного главврачом психушки приёма таблеток оставалось еще 15 минут".

    26
    2
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Русских детей латышировали, теперь новая латышская нокиа- взорвать или разобрать рельсы. Дебилы!

    119
    2
