Криштиану Роналду, отдыхавший в Лапландии, разозлил финнов: выучите правила!

Спорт
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Криштиану Роналду, отдыхавший в Лапландии, разозлил финнов: выучите правила!

Супруга звезды футбольного мира Криштиану Роналду Джорджина Родригез опубликовала в Instagram фотографии и видеоклипы, где они с семьей катаются на лыжах в Лапландии. Это вызвало недовольство у некоторых финнов.

И если у Джорджины и двух детей на ногах были лыжи, у Роналду и его старшего сына их не оказалось. Вместо того чтобы скользить по лыжне, 39-летний футболист просто ходил по трассе и тянул за собой ребенка на санках. Кажется, уже понятно, почему финны расстроились...

Поэтому финны начали учить Роналду правилам, оставляя под постом критические комментарии. «Ходить по лыжной трассе – это всё равно что кататься на лыжах на футбольном поле. Извините, но выучите правила! Счастливого Рождества!» – написал один из пользователей.

«Чертов ходок по трассе!» – возмутился другой пользователь. Третий добавил: «Ты не можешь ходить по лыжне, Криштиану! Тебе бы не понравилось, если бы я вышел на футбольное поле в коньках». Подобных комментариев было немало.

Пока финны ругались на футбольную звезду, большинство иностранцев, незнакомых с правилами лыжных трасс, хвалили Роналду и его семью, желая им счастливого рождественского отдыха.

Роналду опубликовал на своем YouTube-канале почти десятиминутное видео о поездке в Лапландию. Судя по кадрам, больше всего семье понравился визит к Санта-Клаусу.

По данным Iltalehti, ссылающегося на информацию сервиса Flightradar24, семья Роналду покинула Финляндию 25 декабря около 16:30.

#рождество #спорт
(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го декабря

    Если он не мешает другим, то кого должно волновать как он там наслаждается экшеном? По мне, пусть хотя бы и ползал на брюхе. Если ему это в кайф-это его дело, что делать, не мешая другим.

    2
    2

Видео