Каждый вечер стараемся показать лучшую игру - Банки 0 569

Спорт
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Каждый вечер стараемся показать лучшую игру - Банки
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу старается в каждом матче продемонстрировать свою лучшую игру, заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Луки Банки, пишет LETA.

Как уже сообщалось, в третьем матче чемпионата Европы латвийские баскетболисты со счётом 80:84 уступили фавориту турнира — сборной Сербии.

«Хорошая игра и тяжёлое поражение. Начали матч с хорошей энергией, были на одном уровне с соперниками. Ни на минуту не сдались, играли последовательно и с характером», — сказал Банки.

«Игроки заслужили ту поддержку, которую получили от болельщиков. Единственное сожаление — это результат, но теперь можем сосредоточиться на следующем матче», — продолжил он.

Андрей Гражулис провёл на площадке лишь полторы минуты в начале матча и после полученной травмы сразу был заменён, больше не вернувшись в игру. По словам Банки, обследование уже проведено, и в ближайшее время будет опубликован отчёт о состоянии здоровья игрока.

Тренер подчеркнул, что не считает матч с Сербией лучшим, который команда провела на этом чемпионате Европы.

«Не хочу составлять никаких рейтингов, я верю, что каждый вечер мы стараемся показать свою лучшую игру — иногда это получается удачно, иногда нет. Мы на турнире, где пытаемся улучшать свою игру от матча к матчу. Стремимся достигать более высокого уровня каждый вечер, но самый трудный матч на таком турнире — это следующий», — пояснил тренер.

Он также похвалил латвийских разыгрывающих — Кристерса Зорика и Артура Жагара — за успешную игру против агрессивной защиты Алексы Аврамовича.

В свою очередь, Давис Бертанс отметил, что гордится своими товарищами по команде и упорной борьбой, несмотря на двузначное отставание в счёте.

«Даже при -10 и -12 мы остались в игре и боролись, что позволило нам до конца сражаться за победу. Конечно, [Никола] Йокич — лучший игрок в мире, мы мало что могли сделать, чтобы его остановить», — сказал Бертанс.

«Возможность побороться нам дало то, что мы сдержали остальных игроков на низком уровне результативности. Но я также понимаю, что все могут ошибаться. Однако судьи не увидели в конце матча удар локтем по лицу. Я понимаю, что в середине игры можно это не заметить, но в концовке это могла быть наша возможность сравнять счёт», — добавил он.

В матче против Эстонии Бертанс отметился 11 подборами, а в игре с Сербией — десятью.

«Это больше связано с игрой на позиции третьего номера — она даёт больше возможностей идти на подборы в атаке и в защите. Приходится чаще выходить от трёхочковой линии. Играя на третьем номере, моя задача — больше помогать "большим", когда они освобождают своих опекаемых, и забирать эти мячи», — объяснил баскетболист.

Сборная Латвии в группе A в Риге 1 сентября сыграет с Португалией, а 3 сентября — с Чехией.

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео