Это была игра как на выбывание - Банки 0 598

Спорт
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Это была игра как на выбывание - Банки
ФОТО: LETA

Поединок мужской сборной Латвии против Португалии был как матч «плей-офф», заявил на пресс-конференции главный тренер национальной команды Лука Банки, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, в понедельник в Риге сборная Латвии в групповом турнире чемпионата Европы (ЕЧ) обыграла Португалию со счётом 78:62 и вышла 1/8 финала, т.е. прошла в стадию игр на выбывание.

«Обе команды потратили всю энергию на матч, который в каком-то смысле был как игра на выбывание. Будут команды, которые будут бороться до конца. Уровень равный», — сказал Банки.

«С Португалией получилась именно такая игра, какую мы ожидали, но их подход был очень хорошим. У нас были очень хорошие первая и вторая четверти, я в целом доволен разницей в счёте, но немного разочарован травмами, которые получили во время матча», — добавил он, однако не уточнил, насколько серьёзны повреждения Артура Жагарса и Кристера Зорика.

В матче с Португалией латвийские баскетболисты бросили 40 трёхочковых и более чем вдвое меньше двухочковых (17).

«Мы провели пять подготовительных матчей, это наша четвёртая игра турнира. Более или менее мы команда, которая выполняет много трёхочковых. Главное — качество броска и то, как мы его создаём. У нас есть игроки, как Кристап Порзиньгис и Давис Бертанс, которые способны реализовать броски за пределами человеческих возможностей. Это связано со стилем нашей игры и составом», — пояснил Банки.

Учитывая недавние травмы в сборной Латвии, тренер раскритиковал правила Международной федерации баскетбола (FIBA), запрещающие заменять травмированных игроков в ходе турнира.

В свою очередь, Кристап Порзиньгис отметил, что сборная Латвии начала матч с хорошей атакой, реализовав множество трёхочковых.

«По ходу игры мы могли бы сработать лучше. В целом это был хороший матч, отличная поддержка от болельщиков, и я получил удовольствие от игры здесь, — сказал баскетболист. — Мы поймали ритм, особенно в начале. Это была важная игра, которую нужно было выиграть, и здорово, что всё время находились в комфортном преимуществе».

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделённые на четыре группы. Игры проходят в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, который пройдёт в Риге и определит обладателей медалей.

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
