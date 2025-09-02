Baltijas balss logotype
Правда ли, что биатлонист Йоханнес Тингнес Бё стал футболистом?

Спорт
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Правда ли, что биатлонист Йоханнес Тингнес Бё стал футболистом?

Правда. Один из самых титулованных биатлонистов мира пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который по окончании сезона-2024/2025 объявил о завершении карьеры биатлониста, неожиданно для многих болельщиков переквалифицировался в футболиста.

Бё дебютировал за футбольную команду «Вингер» из родного Конгсвингера в матче против «Кьелмира» в шестом по силе дивизионе Норвегии. Звезда биатлона вышел на замену на 70-й минуте матча и отметился голом, который в итоге позволил его команде сыграть вничью – 2:2.

Йоханнес Тингнес Бё выбрал футбол не просто так. В детстве он бегал не на лыжах, а в бутсах и мечтал о карьере футболиста, выступая за сборную своего округа. Но затем все же решил последовать примеру старшего брата Тарьея Бё и перешел в биатлон.

Собирается ли Йоханнес выступать в роли футболиста на постоянной основе или только эпизодически – спортсмен не поясняет. Ранее братья Бё заявили, что планируют поехать на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италию в качестве телевизионных репортеров. При этом о возвращении в биатлон в качестве спортсменов речь, по их словам, точно не идет.

#спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

