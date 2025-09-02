У памятника Свободы покажут самую большую в мире баскетбольную майку

Самую большую в мире баскетбольную майку сегодня в 12:30 представят у памятника Свободы, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

При поддержке Рижского самоуправления платформа устойчивой моды "Bourzma" изготовила самую большую в мире баскетбольную майку, чтобы установить новый рекорд Гиннесса.

Гигантская майка сшита из повторно использованной спортивной одежды, и планировалось соединить в ней около 500 баскетбольных маек.

Идея принадлежит команде "Bourzma", которая занимается проектами, популяризирующими повторное использование текстиля. Баскетбольная майка выбрана неслучайно — она символизирует значимую для Латвии спортивную культуру и создается в период проведения чемпионата Европы по баскетболу в Риге.

Необходимые для рекорда майки предоставили также партнеры из "VEF Rīga" и местные баскетболисты. Над созданием рекордной майки работали пять дизайнеров комьюнити "Bourzma", которые специализируются на устойчивой моде и дизайне.

Цель мероприятия — не только рекорд, но и привлечение внимания к экологическим проблемам, создаваемым текстильной промышленностью. Акция призывает общество задуматься о том, как в повседневной жизни можно дать "вторую жизнь" уже существующей одежде, вдохновляя при этом креативными примерами.