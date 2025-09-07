Игра на грани фола, В киевский «Динамо» взяли пророссийского румына

Новый футболист киевского клуба "Динамо", румынский нападающий Владислав Бленуце, размещал на своей странице в TikTok видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, на это обратили внимание пользователи соцсетей. Как на это отреагировали на Украине и в самом клубе.

За последние несколько лет футбольная команда "Динамо Киев" стала одним из символов патриотизма. Клуб собирал деньги на автомобили военным, организовывал матчи для ветеранов войны. Огромная часть столичных "ультрас" – членов фан клуба "Динамо" – на фронте, причем в горячих точках. Именно поэтому посты в соцсетях нового игрока клуба, Владислава Бленуце, вызвали множество эмоций.

Богдан Мирошников – волонтер и футбольный болельщик первым опубликовал фото из TikTok нового украинского форварда. На них – одобрительные посты про Владимира Соловьева, восторги по поводу саундтрека из российского фильма "Бригада". А у жены футболиста – ностальгия по СССР, и фото Владимир Путина.

"Это началось с того, что кто-то из моих подписчиков сбросил мне, типа: вот, Богдан, посмотри, какой новичок в "Динамо", – говорит Мирошников. – Я должен был больше скриншотов делать, потому что, мне кажется, там еще много интересного было. Я как гражданин Украины не могу понять, почему на четвертый год полномасштабной войны у нас футбольные клубы не проверяют тех, кто к ним идет".

Владислав Бленуце – нападающий, родом из Молдовы, выступал за небольшие клубы в Румынии. А 3 сентября стал игроком киевского "Динамо". Буквально за полдня скандал набрал обороты. Но столичный клуб отреагировал на него быстро. В фейсбуке написали, что во время переговоров о трансфере в Киев, вопросов по поводу его политической позиции не возникало – он поддерживал Украину.

"Как только стало известно об определенном неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает настоящую ситуацию, занимает проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине", – говорится в заявлении клуба.

В руководстве пообещали, что в ближайшем будущем футболист сам обратится к украинцам. Это случилось на следующее утро.

"Дорогие украинцы и украинки. Я горжусь, что буду играть за великий клуб "Динамо Киев". Слава Героям. Слава Украине, Украина победит", – сказал Бленуце.

"Ситуация означает, что мы проигрываем в информационной войне даже в Восточной Европе. Потому что есть поколение людей, которое не воспринимает, что происходит в мире. Им просто засоряют голову пропагандой. Владислав – это об этом", – говорит футбольный обозреватель Игорь Циганик.

Игорь также говорит, что у футболиста очень короткая профессиональная жизнь. В России футболистам платят много, поэтому восхищение Россией – не новое для спортсменов явление.

"Он, конечно, мечтает туда попасть. Он не представляет себе другой жизни. Он хочет заработать деньги. Он не знает, что такое киевское "Динамо". "Динамо" давно не гремело в Европе. Это для вас, для меня киевское "Динамо" – это государствообразующее предприятие. Для него – нет. Ему будет очень тяжело в Киеве. Очень. Уже сейчас настолько патриотично настроены ультрасы, что приехать сюда и получить поддержку – это надо иметь смелость", – считает Циганик.

Пока фан-клуб "Динамо" никак не комментировал ситуацию. Но динамовские "ультрас" извинений футболиста не приняли. В их телеграме появилось видео, на котором расстреливают мишень для стрельбы с фото нового нападающего клуба. И подписью: "Этому черту в Киеве жизни не будет".