Криштиану Роналду добрался до очередной рекордной высоты

Спорт
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Криштиану Роналду добрался до очередной рекордной высоты

Реализовав пенальти в матче европейской квалификации чемпионата мира-2026 против команды Венгрии (3:2), капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду вписал свое имя в историю.

40-летний Криштиану Роналду забил 39-й мяч в квалификациях чемпионата мира и повторил рекорд Карлоса Руиса из Гватемалы, у которого столько же голов. На третьем месте звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, имеющий 36 забитых мячей в отборах на ЧМ.

Криштиану Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Нападающий забил первый гол за сборную во встрече группового этапа ЧЕ-2004 с Грецией (1:2).

Ныне в активе сборной Португалии шесть очков после двух туров отборочного турнира. Она возглавляет свою группу.

#футбол
