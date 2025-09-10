Квалификация ЧМ-2026. Кому сборная Норвегии забила 11 голов?

Сборная Норвегии устроила форменный разгром команде Молдовы, обыграв соперника в матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 11:1.

Нападающий Эрлинг Холанд записал на свой счет пента-трик, полузащитник Тело Осгор оформил покер. Также забитыми голами отметились хавбеки Феликс Хорн Мюре и Мартин Эдегор.

Квалификация ЧМ-2026

Группа I. 6 тур

Голы: Мюхре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 79 (пен), 90+1 — Эстигор, 74 (аг).

Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер (Эстигор, 73), Рюэрсон, Мюхре (Осгор, 64), Берге, Эдегор, Нуса (Скьеллеруп, 73), Холанд, Серлот (Бобб, 64).

Молдова: Аврам, Рябчук, Бабогло, Крэчун, Плэтикэ, Моцпан (Кожокару, 61), Постолаки (Бодиштяну, 46), Ионицэ (Думбравану, 46), Рацэ (Богачук, 80), Каймаков, Николэеску.

Результаты дня:

Босния и Герцеговина — Австрия — 1:2

Венгрия — Португалия — 2:3

Голы: Варга, 21, 84 — Бернарду Силва, 36, Роналду, 58 (пен), Жоау Канселу, 86.

Венгрия: Б. Тот, Керкез (Дардай, 90+1), Салаи, Орбан, Него, Надь (Лукач, 60), А. Тот (Этвеш, 60), Стайлз (Виталис, 81), Собослаи, Болла (Грубер, 90+1), Варга.

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Рубен Диаш, Рубен Невеш, Жоау Канселу, Жоау Невеш (Жоау Феликс, 79), Витинья (Антониу Силва, 87), Бруну Фернандеш (Тринкау, 66), Бернарду Силва, Нету (Пальинья, 79), Роналду (Гонсалу Рамуш, 87).

Кипр — Румыния — 2:2

Сербия — Англия — 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуэке, 35, Конса, 52, Гехи, 75, Рэшфорд, 90 (пен).

Сербия: Петрович, Павлович, Миленкович, Эракович, Бирманчевич (Костич, 46), Живкович (Велькович, 76), Илич (Самарджич, 61), Лукич, Максимович, Неделькович (Йович, 46), Влахович (Митрович, 70).

Англия: Пикфорд, Ливраменто, Гехи, Конса, Джеймс (Спенс, 58), Райс (Хендерсон, 81), Андерсон, Гордон (Рэшфорд 68), Роджерс, Мадуэке (Боуэн, 76), Кейн (Уоткинс, 76).

Франция — Исландия — 2:1

Положение в группе D. 1.Франция — 6 очков. 2.Исландия — 3. 3.Украина — 1. 4.Азербайджан — 1.

Положение в группе F. 1.Португалия — 6. 2.Армения — 3. 3.Венгрия — 1. 4.Ирландия — 1.

Положение в группе Н. 1.Босния и Герцеговина — 12 (5). 2.Австрия — 12 (4). 3.Румыния — 7 (5). 4.Кипр — 4 (5). 5.Сан-Марино — 0 (5).

Положение в группе I. 1.Норвегия — 15 очков (5). 2.Италия — 9 (4). 3.Израиль — 9 (5). 4.Эстония — 3 (5). 5.Молдова — 0 (5).

Положение в группе К. 1.Англия — 15 очков (5 игр). 2.Албания — 8 (5). 3.Сербия — 7 (4). 4.Латвия — 4 (5). 5.Андорра — 0 (5).