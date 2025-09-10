Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Квалификация ЧМ-2026. Кому сборная Норвегии забила 11 голов? 0 311

Спорт
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Квалификация ЧМ-2026. Кому сборная Норвегии забила 11 голов?

Сборная Норвегии устроила форменный разгром команде Молдовы, обыграв соперника в матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 11:1.

Нападающий Эрлинг Холанд записал на свой счет пента-трик, полузащитник Тело Осгор оформил покер. Также забитыми голами отметились хавбеки Феликс Хорн Мюре и Мартин Эдегор.

Квалификация ЧМ-2026

Группа I. 6 тур

Голы: Мюхре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 79 (пен), 90+1 — Эстигор, 74 (аг).

Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер (Эстигор, 73), Рюэрсон, Мюхре (Осгор, 64), Берге, Эдегор, Нуса (Скьеллеруп, 73), Холанд, Серлот (Бобб, 64).

Молдова: Аврам, Рябчук, Бабогло, Крэчун, Плэтикэ, Моцпан (Кожокару, 61), Постолаки (Бодиштяну, 46), Ионицэ (Думбравану, 46), Рацэ (Богачук, 80), Каймаков, Николэеску.

Результаты дня:

Босния и Герцеговина — Австрия — 1:2

Венгрия — Португалия — 2:3

Голы: Варга, 21, 84 — Бернарду Силва, 36, Роналду, 58 (пен), Жоау Канселу, 86.

Венгрия: Б. Тот, Керкез (Дардай, 90+1), Салаи, Орбан, Него, Надь (Лукач, 60), А. Тот (Этвеш, 60), Стайлз (Виталис, 81), Собослаи, Болла (Грубер, 90+1), Варга.

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Рубен Диаш, Рубен Невеш, Жоау Канселу, Жоау Невеш (Жоау Феликс, 79), Витинья (Антониу Силва, 87), Бруну Фернандеш (Тринкау, 66), Бернарду Силва, Нету (Пальинья, 79), Роналду (Гонсалу Рамуш, 87).

Кипр — Румыния — 2:2

Сербия — Англия — 0:5

Голы: Кейн, 33, Мадуэке, 35, Конса, 52, Гехи, 75, Рэшфорд, 90 (пен).

Сербия: Петрович, Павлович, Миленкович, Эракович, Бирманчевич (Костич, 46), Живкович (Велькович, 76), Илич (Самарджич, 61), Лукич, Максимович, Неделькович (Йович, 46), Влахович (Митрович, 70).

Англия: Пикфорд, Ливраменто, Гехи, Конса, Джеймс (Спенс, 58), Райс (Хендерсон, 81), Андерсон, Гордон (Рэшфорд 68), Роджерс, Мадуэке (Боуэн, 76), Кейн (Уоткинс, 76).

Франция — Исландия — 2:1

Положение в группе D. 1.Франция — 6 очков. 2.Исландия — 3. 3.Украина — 1. 4.Азербайджан — 1.

Положение в группе F. 1.Португалия — 6. 2.Армения — 3. 3.Венгрия — 1. 4.Ирландия — 1.

Положение в группе Н. 1.Босния и Герцеговина — 12 (5). 2.Австрия — 12 (4). 3.Румыния — 7 (5). 4.Кипр — 4 (5). 5.Сан-Марино — 0 (5).

Положение в группе I. 1.Норвегия — 15 очков (5). 2.Италия — 9 (4). 3.Израиль — 9 (5). 4.Эстония — 3 (5). 5.Молдова — 0 (5).

Положение в группе К. 1.Англия — 15 очков (5 игр). 2.Албания — 8 (5). 3.Сербия — 7 (4). 4.Латвия — 4 (5). 5.Андорра — 0 (5).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 161
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 201
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 255
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 4
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 7
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 18
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 43
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 50
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 44
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 4
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 7
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео