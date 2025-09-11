Чемпион мира в составе сборной Франции и рекордсмен в форме «Марселя» завершил карьеру

Последним клубом 40‑летнего вратаря стал «Ренн», за который он выступал с 2022 года до лета 2025‑го. По окончании сезона‑2024/25 вратарь стал свободным агентом.

— Мне нужно было время, чтобы принять это решение. Это нелегко. Теперь, да, я заканчиваю. У меня был долгий период раздумий, и мне много раз звонили из клубов с предложениями, но я всем отказал, — приводит слова спортсмена L’Equipe.

Манданда — рекордсмен «Марселя» по количеству сыгранных матчей (613). В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года. Также он является обладателем серебряных медалей ЧМ‑2022 и ЧЕ‑2016.