Килиан Мбаппе назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч»

«Дембеле заслуживает его. Если бы всё зависело от меня, то я бы сам доставил ему эту награду домой. Надеюсь, Хакими также будет высоко оценён. Он провёл исторический сезон.

Ламин Ямаль? Он очень хороший игрок, но я ничего не могу сказать о нём, ведь он футболист «Барселоны» (смеётся)», — приводит слова Мбаппе для Le Parisien.

В минувшем сезоне Усман Дембеле в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.