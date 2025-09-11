Кто на новенького? Кому достанется «Золотой мяч» в 2025 году

22 сентября в Париже будет названо имя нового обладателя «Золотого мяча», который принято считать одной из самых престижных индивидуальных наград в футболе. После десятилетия, когда его делили между собой в основном Лионель Месси и Криштиану Роналду, в борьбу за трофей вернулась интрига. Кому прочат победу эксперты и букмекеры в 2025 году?

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

«Золотой мяч» – награда, которую вручает французское издание France Football совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом получить приз могут не только игроки, выступающие в европейских чемпионатах, но и любой футболист мира, особенно ярко проявивший себя на протяжении минувшего сезона. Хотя именно в этом году в список из 30 номинантов на премию попали лишь спортсмены европейских чемпионатов. За лучшего игрока голосуют представители национальных сборных, спортивные журналисты. Трофей вручают с 1956 года.

Уже точно обладателем «Золотого мяча» станет тот, кто им еще ни разу не владел. Действующий победитель премии испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри в топ-30 не попал. Хотя здесь удивляться нечему: он получил серьезную травму колена еще в сентябре 2024-го и в результате пропустил почти весь игровой сезон.

Второй год подряд нет в списке ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Легендарные аргентинец и португалец хоть все еще в строю (выступают за американский «Интер Майами» и саудовский «Аль-Наср» соответственно) и продолжают бить всевозможные рекорды по количеству забитых голов, проведенных матчей и т. п., но для «Золотого мяча» этого мало на фоне яркой игры их более молодых конкурентов. Победитель-2022 француз Карим Бензема и триумфатор-2018 хорват Лука Модрич также не попали в номинанты, а все иные обладатели «Золотого мяча» уже завершили выступления на топ-уровне.

ФАВОРИТЫ

Больше всего в представленном списке футболистов французского ПСЖ – сразу девять. Но тут тоже особо удивляться не приходится: победы в национальном чемпионате Франции, Кубке Франции, Лиге чемпионов, выход в финал клубного чемпионата мира сделали игроков французского клуба главными триумфаторами сезона. К слову, уже на старте нового сезона ПСЖ обзавелся и Суперкубком УЕФА.

Основным претендентом на «Золотой мяч» букмекеры и многие эксперты называют 28-летнего французского нападающего ПСЖ Усмана Дембеле. В 53 матчах сезона он забил 35 голов и отдал 16 результативных передач, в среднем проводя на поле 69 минут за игру. Следом за ним котируется 18-летний испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. В 15 лет он уже выступал в основном составе «Барселоны», а в 17 лет помог сборной Испании выиграть чемпионат Европы. Ямаль уже побил множество возрастных рекордов и если сможет обойти Дембеле, то станет самым молодым обладателем «Золотого мяча».

К слову, Ламин Ямаль также попал в список претендентов на премию «Копа Трофи», которую вручают лучшему молодому футболисту сезона младше 21 года. Именно Ямаль выиграл этот трофей в 2024 году и теперь имеет шанс стать первым игроком, получившим эту награду дважды.

Также среди главных претендентов на «Золотой мяч» фигурируют португалец Витинья (ПСЖ), бразилец Рафинья («Барселона»), египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль») и другие. Но к этим прогнозам все же стоит относиться с долей скепсиса: к примеру, в прошлом году в номинации на «Золотой мяч» бразильцу Винисиусу даже за несколько дней до церемонии букмекеры давали коэффициент 1,22, то есть практически без шансов для остальных, а победителем в итоге признали Родри.

Из представителей постсоветского пространства в топ-30 попал грузинский игрок ПСЖ Хвича Кварацхелия.