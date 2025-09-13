Месси оказался на пятом месте в списке самых дорогих игроков МЛС

Первое место в рейтинге разделили сразу три игрока: полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль и нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. Каждый из этих футболистов оценивается в € 20 млн.

В топ-5 самых дорогих игроков лиги также вошли нападающий «Атланты» Эммануэль Латте Лат (€ 18 млн) и форвард «Интер Майами» Лионель Месси (€ 18 млн). Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук разместился на 11-й строчке рейтинга с оценкой в € 9 млн.