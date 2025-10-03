Baltijas balss logotype
Кто в спорте придумал традицию кусать медали?

Спорт
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто в спорте придумал традицию кусать медали?

Считается, что первыми спортсменами, которые решили «погрызть» свои медали, стали легкоатлеты сборной Великобритании, которые на чемпионате Европы в немецком Штутгарте в 1991 году выиграли соревнования по бегу с препятствиями.

Как отмечали сами легкоатлеты, фотографы попросили их сделать что-нибудь необычное и забавное для кадра.

Впоследствии это стало неофициальной традицией. При этом она порождает и курьезные ситуации. Один из самых памятных случаев произошел в 2010 году. Немецкий саночник Дэвид Меллер, завоевавший медаль на Олимпиаде в Ванкувере, так сильно укусил награду, что сломал зуб.

В целом традиция пробовать металл на зуб появилась несколько сотен лет назад, когда купцы и пираты проверяли золотые монеты на подлинность, кусая их. Чистое золото – мягкий металл, поэтому в случае такой проверки на нем неминуемо оставались следы зубов. Конечно, к спортивной традиции этот факт не имеет прямого отношения. Современные золотые медали в спорте часто содержат лишь небольшой процент золота в виде напыления.

#спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео