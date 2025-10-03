Легенда мирового футбола и лучший игрок 2006 года согласился возглавить сборную Узбекистана

Чемпион мира и лучший игрок 2006 года итальянец Фабио Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на странице в социальной сети Х.

По информации источника, 52-летний специалист будет руководить командой на чемпионате мира по футболу 2026 года, куда сборная уже отобралась. Стороны согласовали условия контракта, официальное подписание документов ожидается в течение 24-48 часов.

В течение тренерской карьеры 52-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Эвергранд», «Аль-Наср», «Беневенто», «Удинезе» и другие. Последним клубом, где работал Каннаваро, было загребское «Динамо». Он покинул этот пост в апреле.

Прежним наставником сборной Узбекистана был Тимур Кападзе. Команда стала третьей среди бывших республик СССР, которой удалось выйти на чемпионат мира. До этого на мировом первенстве играли лишь Россия (четырежды, включая домашний турнир в 2018 году) и Украина (в 2006 году).

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.