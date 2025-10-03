Суперкомпьютер портала спортивной статистики Opta предсказал победителя Лиги чемпионов-2025/26 по итогам второго тура европейского клубного топ-турнира.
Самый высокий процент получил «Арсенал», обыгравший «Олимпиакос» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.
Первые 10 мест с наибольшим шансом на победу в турнире распределились таким образом:
-
«Арсенал» — 18%.
-
«Ливерпуль» — 14%.
-
ПСЖ — 11%.
-
«Манчестер Сити» — 9%.
-
«Бавария» — 9%.
-
«Барселона» — 8%.
-
«Реал» — 4%.
-
«Челси» — 3%.
-
«Интер» — 3%.
-
«Ньюкасл» — 3%.
