Суперкомпьютер портала спортивной статистики Opta предсказал победителя Лиги чемпионов-2025/26 по итогам второго тура европейского клубного топ-турнира.

Самый высокий процент получил «Арсенал», обыгравший «Олимпиакос» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.

Первые 10 мест с наибольшим шансом на победу в турнире распределились таким образом: