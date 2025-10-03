Baltijas balss logotype
Суперкомпьютер Opta выделил фаворита на победу в Лиге чемпионов

Спорт
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суперкомпьютер Opta выделил фаворита на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер портала спортивной статистики Opta предсказал победителя Лиги чемпионов-2025/26 по итогам второго тура европейского клубного топ-турнира.

Самый высокий процент получил «Арсенал», обыгравший «Олимпиакос» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.

Первые 10 мест с наибольшим шансом на победу в турнире распределились таким образом:

  1. «Арсенал» — 18%.

  2. «Ливерпуль» — 14%.

  3. ПСЖ — 11%.

  4. «Манчестер Сити» — 9%.

  5. «Бавария» — 9%.

  6. «Барселона» — 8%.

  7. «Реал» — 4%.

  8. «Челси» — 3%.

  9. «Интер» — 3%.

  10. «Ньюкасл» — 3%.

#футбол
