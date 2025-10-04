Инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин по ходу сезона-2025/2026 может сменить команду.

По мнению журналиста, в услугах 39-летнего хоккеиста будет заинтересована «Флорида Пантерз».

Думаю, «Флорида Пантерз» будет в списке претендентов на Малкина не только потому, что они в последние сезоны были одной из самых успешных команд, но и потому, что Евгений Малкин проводит межсезонье в Майами. Это было бы очень подходящим вариантом для всех сторон, – заявил Серавалли в програме Open Ice.

Евгений Малкин играет в «Питтсбурге» с осени 2006 года. Вместе с «пингвинами» он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2024/2025 Джино набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с «Питтсбургом» истекает 30 июня 2026 года.