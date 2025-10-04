Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Малкин в дедлайн НХЛ может перейти из «Питтсбурга» во «Флориду» 0 149

Спорт
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Малкин в дедлайн НХЛ может перейти из «Питтсбурга» во «Флориду»

Инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин по ходу сезона-2025/2026 может сменить команду.

По мнению журналиста, в услугах 39-летнего хоккеиста будет заинтересована «Флорида Пантерз».

  • Думаю, «Флорида Пантерз» будет в списке претендентов на Малкина не только потому, что они в последние сезоны были одной из самых успешных команд, но и потому, что Евгений Малкин проводит межсезонье в Майами. Это было бы очень подходящим вариантом для всех сторон, – заявил Серавалли в програме Open Ice.

Евгений Малкин играет в «Питтсбурге» с осени 2006 года. Вместе с «пингвинами» он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2024/2025 Джино набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с «Питтсбургом» истекает 30 июня 2026 года.

Читайте нас также:
#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Чемпионат Англии. «Челси» на шестой добавленной минуте вырвал победу над «Ливерпулем»
Изображение к статье: Чемпионат Англии. «Челси» на шестой добавленной минуте вырвал победу над «Ливерпулем»
Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой, обеспечившей себе участие в итоговом турнире ВТА
Изображение к статье: Мэдисон Киз стала пятой теннисисткой, обеспечившей себе участие в итоговом турнире ВТА
Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций
Изображение к статье: Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций
Изображение к статье: «Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна
«Барселона» готова расстаться с нескольким футболистами ради подписания Холанна 145
Изображение к статье: Остапенко и Се остановились в полуфинале
Остапенко и Се остановились в полуфинале 160
Изображение к статье: Ламин Ямаль вновь пропустит 2-3 недели — все из-за болей в области паха
Ламин Ямаль вновь пропустит 2-3 недели — все из-за болей в области паха 92
Изображение к статье: Кто в спорте придумал традицию кусать медали?
Кто в спорте придумал традицию кусать медали? 175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 0
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 11
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 36
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 24
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 19
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 0
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 11
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео