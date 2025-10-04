Занимающая шестое место в мировом рейтинге американка Мэдисон Киз гарантировала себе участие в итоговом турнире ВТА-2025.

Этот турнир с участием восьми лучших теннисисток по итогам сезона пройдет с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Сейчас уже известны пять участниц турнира. На нем выступят белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швентек, американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова, а теперь к этой компании присоединилась и Киз, выигравшая в начале года Australian Open.