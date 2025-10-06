Три клуба английской премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» — проявляют интерес к подписанию арендного соглашения с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном с возможностью последующего выкупа.

Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, руководство каталонского клуба рассматривает вариант продажи 33-летнего голкипера, поскольку молодой испанский вратарь Жоан Гарсия уверенно проявляет себя в начале сезона Ла Лиги.

В текущем чемпионате 24-летний Гарсия провел шесть матчей, в которых пропустил всего четыре мяча и три раза сохранил свои ворота «на замке».

С тех пор как тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года, он провел за команду 422 встречи, помогая клубу выиграть шесть титулов чемпионов Испании, шесть Кубков страны и добиться триумфа в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.