«Севилья» дома победила «Барселону» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 4:1.
Счет с пенальти открыл экс-форвард каталонцев Алексис Санчес. Во втором тайме нападающий гостей Роберт Левандовски не реализовал одиннадцатиметровый удар.
«Барса» потерпела первое поражение в турнире текущего сезона и с 19 очками занимает второе место в таблице. У мадридского «Реала» 21 балл.
«Севилья» с 13 очками на шестом месте.
СЕВИЛЬЯ — БАРСЕЛОНА — 4:1
СЕВИЛЬЯ. Ramon Sanchez Pizjuan. Начало в 17.15.
СУДЬЯ: Руис (Испания).
СЕВИЛЬЯ: Влаходимос — Аспиликуэта, Маркан (к), Суасо, Кармона, Агуме, Соу (Гудель, 61), Менди (Пеке Фернандес, 73), Варгас (Янузай, 73), Санчес (Эджуке, 93+), Ромеро (Адамс, 61).
БАРСЕЛОНА: Щенсны — Араухо (к) (Бальде, 46), Кубарси, Мартин (Гарсия, 46), Кунде, Педри, де Йонг (Кристенсен, 88), Ольмо, Торрес (Барджи, 69), Рэшфорд, Левандовски.
ГОЛЫ: 1:0 — Санчес (13, с пенальти). 2:0 — Ромеро (36). 2:1 — Рэшфорд (52+). 3:1 — Кармона (90). 4:1 — Адамс (96+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Мартин (16), Маркан (20), Торрес (21), де Йонг (38), Ромеро (50), Янузай (74), Агуме (81), Рэшфорд (84), Пеке Фернандес (95+).
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Левандовски (76, Барселона).
