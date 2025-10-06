Baltijas balss logotype
Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в Cерии А спустя 30 лет после отца 0 99

Спорт
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
17-летний Луи Тома Буффон, сын легендарного голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, провел первый матч в Серии А.

Он вышел на замену на 77-й минуте встречи 6-го тура чемпионата Италии, в которой «Пиза» уступила «Болонье» со счетом 0:4.

Дебют Луи состоялся ровно через 30 лет после первого матча его отца в чемпионате Италии.

Молодой голкипер вышел на поле на 77-й минуте матча при счете 4:0 в пользу соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Луи Тома Буффон уже сыграл три матча за юношескую сборную Чехии, имея право представлять эту страну по происхождению. В то же время он сохраняет возможность выступать за Италию в любых возрастных категориях.

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
