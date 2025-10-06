Американские теннисистки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на Итоговый турнир ВТА.

Ранее на Итоговый турнир отобрались 1-я и 2-я ракетки мира — Арина Соболенко из Беларуси и Ига Швентек из Польши.

Чемпионская гонка ВTA. Положение на 6 октября 2025:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9610

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8153

3 (4). Аманда Анисимова (США) — 5908

4 (3). Кори Гауфф — 5574

5 (6). Джессика Пегула (США) — 4598

6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4309

8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806

9 (9). Ясмин Паолини (Италия) — 3741

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136

Турнир с участием восьми лучших теннисисток по итогам сезона пройдет с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.