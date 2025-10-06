Американские теннисистки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на Итоговый турнир ВТА.
Ранее на Итоговый турнир отобрались 1-я и 2-я ракетки мира — Арина Соболенко из Беларуси и Ига Швентек из Польши.
Чемпионская гонка ВTA. Положение на 6 октября 2025:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9610
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8153
3 (4). Аманда Анисимова (США) — 5908
4 (3). Кори Гауфф — 5574
5 (6). Джессика Пегула (США) — 4598
6 (5). Мэдисон Киз (США) — 4450
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4309
8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806
9 (9). Ясмин Паолини (Италия) — 3741
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3136
Турнир с участием восьми лучших теннисисток по итогам сезона пройдет с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Оставить комментарий