Определились все участники и четвертьфинала молодёжного чемпионата мира – 2025 по футболу. Турнир с 27 по 19 октября проходит в Чили.

В топ-8 команд турнира вышли три европейские, по две северо- и южноамериканских и одна африканская сборные. Ни одного представителя Азии на этой стадии МЧМ-2025 уже не будет.

Пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира:

Аргентина — Мексика; Колумбия — Испания; США — Марокко; Франция — Норвегия.

Четвертьфинальные матчи МЧМ-2025 будут сыграны 11, 12 и 13 октября. Действующим победителем турнира является сборная Уругвая.