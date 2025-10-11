Мужская сборная Латвии по футболу провела неудачный первый тайм в матче с Андоррой, заявил главный тренер национальной команды Паоло Николато после ничьей с андоррцами, пишет LETA.

Как уже сообщалось, в субботу в Риге в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Латвии сыграла вничью с Андоррой — 2:2 (1:1).

"Прежде всего хочу сказать, что это была во всех смыслах странная игра. Первый тайм был технически очень слабым. Да, был сильный ветер, но ни в коем случае нельзя оправдываться — мы должны играть лучше. Во втором тайме мы изменили ход игры, у нас было около 80% владения мячом. Были моменты для взятия ворот", — отметил Николато.

Он подчеркнул, что в действиях латвийской сборной были и индивидуальные ошибки.

"Иногда нам просто не хватает везения. В шести матчах трижды мяч попадал в штангу или перекладину, бывало, не забивали пенальти, иногда мяч выносили с линии ворот. Понятно, что нам нужно играть лучше, но иногда для хороших результатов нужна удача. Считаю, что сегодня мы заслуживали большего", — добавил тренер.

Николато отметил, что сборной Латвии нужно начинать матчи на более высоком уровне, а то, что у некоторых игроков мало игровой практики в клубах, тоже не помогает сборной. Он также признал, что второй тайм в исполнении латвийцев был лучше.

"Были комбинации, были моменты. Иногда, возможно, не хватало удачи, но мы должны стараться снова и снова, чтобы таких моментов было больше в каждой игре. Я недоволен именно первым таймом, именно началом игры. Мы допускали много технического брака в простых передачах. Когда это происходит, страдают и другие аспекты: переходы в атаку и оборону, позиции, приходится больше бегать", — рассказал Николато.

Тренер пояснил, что даже большее владение мячом, чем у соперника, не даёт большого преимущества, если не удаётся создавать голевые моменты.

"Нам нужно повысить качество игры. Мы пропустили два гола слишком легко для этого уровня. Это были слишком простые голы. В обоих случаях у нас были тактические ошибки в выборе позиции, и реакция могла быть быстрее. Ничего не поделаешь, надо это принять. Сейчас наш уровень таков, и нужно учитывать, что возможны ошибки", — сказал итальянский специалист.

Лидером группы K в отборе является сборная Англии с 15 очками в пяти матчах. У Албании — восемь очков, у Сербии в четырёх играх — семь. Латвийская сборная после шести матчей имеет пять очков, у Андорры — одно.

Во вторник латвийцы сыграют на своём поле со сборной Англии.

Финальный турнир чемпионата мира с участием 48 команд пройдёт в Канаде, Мексике и США в июне и июле 2026 года.