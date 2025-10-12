Футболист считает, что платит слишком много наследникам от бывших пассий. Как признался спортсмен, он вынужден отдавать им большую часть получаемых средств.

«Я плачу им более 50% своего дохода. Сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания», — прокомментировал новый иск в отношении Юлии Барановской спортсмен.

Бывший игрок «Зенита» состоял в отношениях с телеведущей на протяжении девяти лет. Пара распалась в 2012 году, когда женщина была беременна третьим ребенком. Сейчас самому старшему сыну Артему 19 лет. Средней дочери Яне исполнилось 17, а вот младшему Арсению всего 13 лет.

Говорят, что футболист оставил экс-возлюбленную ради новой красотки. Тогда он закрутил роман с Алисой Казьминой, которая, к слову, ради новой любви тоже бросила мужа бизнесмена, в браке с которым родила двоих детей.

В 2016 году они поженились, еще спустя год у супругов родилась дочь Есения. Однако эти отношения Андрея очень скоро распались. По словам женщины, тот постоянно изменял ей с разными девушками. В итоге Алиса не стала мириться с предательствами и в начале 2019 года сообщила о разводе.

Если же верить словам футболиста, то брак распался вовсе не из-за предательства, а из-за денег. «Все прозаично… Я бы жил с этой женщиной, но когда обман с ее стороны открылся, я спросил: „Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?“ Алиса сделала выбор ничего не рассказывать и не возвращать. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?» — признавался мужчина.

Вскоре после громкого развода спортсмен предпринял очередную попытку создать семью. Так, он стал сожительствовать с Анной Петрушиной. В августе 2024 года избранница родила ему еще одну дочь. Девочку назвали Евой.

Однако в 2025 году женщина через суд добилась того, чтобы отец платил ей алименты на новорожденного ребенка. В итоге по решению суда Аршавин обязан перечислять пассии и дочери четверть от своего дохода. При этом влюбленные не разошлись, они продолжают жить вместе.

Некоторые интернет-пользователи считают, что бывший капитан сборной России решил таким способом снизить алименты на детей от предыдущих отношений. Потому что теперь вместо 1/6 дохода на каждого ребенка ему можно платить 1/8. При этом он хочет отдавать еще меньше.

Савеловский суд Москвы назначил рассмотрение дела футболиста против многодетной Юлии Барановской на 14 ноября. По данным СМИ, бывший игрок «Зенита» хочет оставить алименты только на младшего сына, поскольку старший уже достиг совершеннолетия, а средняя вот-вот станет взрослой.

Таким образом, в случае, если Аршавин выиграет суд, то в ближайшем будущем будет выделять деньги из доходов только на младшего сына от телеведущей. Помимо этого, будет содержать и ребенка от Алисы Казьминой.

В прошлом году спортсмен неожиданно признался, что у него есть еще один ребенок, который не записан на его фамилию. Как заверил Андрей, малыша захотела. Так у звезды футбола родилось шесть детей..