Сборная Исландии дома сыграла вничью с командой Франции в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 2:2.
В составе «трехцветных» отсутствовал звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
В другой встрече команда Украины победила Азербайджан — 2:1.
13 ноября французы, лидирующие в группе «D» с 10 очками, примут украинцев (7 баллов), а азербайджанцы (1) — исландцев (4).
Исландия — Франция — 2:2
Голы: 1:0 — Пальссон (39). 1:1 — Нкунку (63). 1:2 — Матета (68). 2:2 — Хлинссон (70).
Украина — Азербайджан — 2:1
Голы: 1:0 — Гуцуляк (30). 1:1 — Миколенко (48+). 2:1 — Малиновский (64).
Группа «D»: Франция — 10 очков (4 игры), Украина — 7 (4), Исландия — 4 (4), Азербайджан — 1 (4).
Оставить комментарий