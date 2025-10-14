Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЧМ-2026. Закрутка в группе «D»: исландцы отобрали очки у Франции без Мбаппе, украинцы с трудом справились с Азербайджаном 0 314

Спорт
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЧМ-2026. Закрутка в группе «D»: исландцы отобрали очки у Франции без Мбаппе, украинцы с трудом справились с Азербайджаном

Сборная Исландии дома сыграла вничью с командой Франции в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 2:2.

В составе «трехцветных» отсутствовал звездный форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

В другой встрече команда Украины победила Азербайджан — 2:1.

13 ноября французы, лидирующие в группе «D» с 10 очками, примут украинцев (7 баллов), а азербайджанцы (1) — исландцев (4).

Исландия — Франция — 2:2

Голы: 1:0 — Пальссон (39). 1:1 — Нкунку (63). 1:2 — Матета (68). 2:2 — Хлинссон (70).

Украина — Азербайджан — 2:1

Голы: 1:0 — Гуцуляк (30). 1:1 — Миколенко (48+). 2:1 — Малиновский (64).

Группа «D»: Франция — 10 очков (4 игры), Украина — 7 (4), Исландия — 4 (4), Азербайджан — 1 (4).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему Джокович переехал в Грецию?
Изображение к статье: Почему Джокович переехал в Грецию?
Показали в Риге футбол высочайшего уровня, а вот стадион - странный, - Кейн
Изображение к статье: Показали в Риге футбол высочайшего уровня, а вот стадион - странный, - Кейн
«Выжали из себя всё, что могли»: игроки сборной Латвии оправдываются за 0:5 от сборной Англии
Изображение к статье: «Выжали из себя всё, что могли»: игроки сборной Латвии оправдываются за 0:5 от сборной Англии
Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
Изображение к статье: Какая боль: Англия-Латвия – пять-ноль
Изображение к статье: В Израиле жестко ответили на призыв стран отстранить их от международных турниров
В Израиле жестко ответили на призыв стран отстранить их от международных турниров 356
Изображение к статье: Ушел из жизни триумфатор Олимпиады-1980 Александр Дитятин
Ушел из жизни триумфатор Олимпиады-1980 Александр Дитятин 1086
Изображение к статье: Дочь Дмитрия Маликова рассталась с самым богатым российским НХЛовцем
Дочь Дмитрия Маликова рассталась с самым богатым российским НХЛовцем 942
Изображение к статье: Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию
Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию 318

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 62
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 22
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 32
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 119
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 65
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 97
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 62
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 22
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео