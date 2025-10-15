Baltijas balss logotype
Федерер и Надаль вернутся на корт? 0 81

Спорт
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Федерер и Надаль вернутся на корт?

Легенды мужского тенниса – многократные победители турниров серии Большого шлема 44-летний швейцарец Роджер Федерер и 39-летний испанец Рафаэль Надаль размышляют об организации серии турниров, в которых будут принимать участие ветераны этого вида спорта.

«Недавно я играл четыре часа в теннис в Сан-Франциско, а потом и в Лос-Анджелесе. Так что я в неплохой форме. Думаю над тем, чтобы организовать что-то вроде «Федаль». Мне кажется, это будет интересно зрителям», – поделился планами Роджер ФЕДЕРЕР. О конкретных датах, местах проведения и участниках соревнований пока не сообщается.

Швейцарец завершил профессиональную карьеру теннисиста в 2022 г. Испанец объявил о таком же решении в 2024-м. Тем не менее оба остались близки к спорту. Так, Роджер Федерер часто тренируется и делится в соцсетях соответствующими видео.

В частности, с ним поддерживал спортивную форму нынешний лидер мужского мирового рейтинга Карлос Алькарас. Что касается Рафаэля Надаля, то у него в Испании есть собственная теннисная академия.

#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

В мире
Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек. 1
В мире
Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек. 1
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 34
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 34
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 190
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 190
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 53
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 53
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 80
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 80
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 498
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 498
Видео