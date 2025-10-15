Легенды мужского тенниса – многократные победители турниров серии Большого шлема 44-летний швейцарец Роджер Федерер и 39-летний испанец Рафаэль Надаль размышляют об организации серии турниров, в которых будут принимать участие ветераны этого вида спорта.

«Недавно я играл четыре часа в теннис в Сан-Франциско, а потом и в Лос-Анджелесе. Так что я в неплохой форме. Думаю над тем, чтобы организовать что-то вроде «Федаль». Мне кажется, это будет интересно зрителям», – поделился планами Роджер ФЕДЕРЕР. О конкретных датах, местах проведения и участниках соревнований пока не сообщается.

Швейцарец завершил профессиональную карьеру теннисиста в 2022 г. Испанец объявил о таком же решении в 2024-м. Тем не менее оба остались близки к спорту. Так, Роджер Федерер часто тренируется и делится в соцсетях соответствующими видео.

В частности, с ним поддерживал спортивную форму нынешний лидер мужского мирового рейтинга Карлос Алькарас. Что касается Рафаэля Надаля, то у него в Испании есть собственная теннисная академия.