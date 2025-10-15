Летом в медиа появились слухи, что Новак Джокович (на фото) планирует переезд в страну эллинов. Это казалось чем-то сюрреалистичным, но за сентябрь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» уже успел побывать на Кубке Дэвиса в Афинах, сходить на олимпийские объекты и потренироваться с Ариной Соболенко.

Переехал в Глифаду

А на вопрос журналиста, останется ли он в Греции, серб ответил, что «не знает»: «Я просто наслаждаюсь временем вместе с семьей и буду здесь на турнире». Так что происходит? Зачем Джоковичу переезжать?

По слухам, Джокович переехал в Глифаду - элитный пригород Афин, и уже устроил двоих детей Тару и Стефана в частную британскую школу и нашел корты для их тренировок.

Переезд не был спонтанным - до этого серб дважды за лето встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Предположительно, они обсуждали «золотую визу» - пятилетний вид на жительство, который Греция выдает всей семье в обмен на покупку недвижимости от 250 тысяч евро.

Вообще Джокович долго жил в Монако, как и многие спортсмены, из-за нулевых налогов, но говорят, что он покинул княжество в 2020-м и переехал в Марбелью, в элитный район Сьерра-Бланка. Пару лет назад серб называл Андалусию «одним из самых красивых мест на земле»: «Тут идеальный климат, приятные люди, хорошая еда». Зачем ему вообще было уезжать из налогового рая?

Переезд пришелся на пандемию, и, скорее всего, так серб хотел быть поближе к семье, потому что в Марбелье живут два его брата. А потом, скорее всего, просто там остался. И последние годы Джокович увеличивает перерывы между турнирами и проводит все больше времени вне разъездов - вероятно, в том числе потому, что хочет проводить побольше времени с близкими.

«Я плачу каждый раз, когда уезжаю из дома. Иногда мне хотелось бы, чтобы все было по-другому, но опять же, я очень благодарен за все, что дала мне жизнь. Мои трудности ничто по сравнению с тем, через что проходят другие люди. Я стараюсь помнить об этом, но все равно очень сильно скучаю по семье. Я все время ищу этот баланс вместе с женой - иногда получается, иногда нет», — говорил Джокович в начале 2023-го.

Вопрос веры и религии

Но в Испании все пошло не очень гладко. Три года назад серб начал масштабно переделывать особняк, не согласовав это с властями города, за что получил штраф на десять тысяч евро.

Могло ли это стать решающим моментом? Вряд ли, но, возможно, в Марбелье и Испании его устраивало далеко не все.

Еще один момент - в Греции около 90% населения исповедует православие. И вообще в Греции очень много святых мест - например, гора Афон или монастырский комплекс Метеоры. В начале карьеры Джокович был очень религиозным и даже получил высшую религиозную награду Сербской православной церкви - Орден Святого Саввы, за благотворительность и вклад в церкви Косово и Метохии.

В 2020-м мама Джоковича рассказывала, что он считает: бог (и крест из греческого монастыря) помог ему победить Роджера Федерера в финале «Уимблдона»-2019: «Новак верит в Бога, он считает себя избранным. Он носит крест из греческого монастыря Хиландар, который приносит ему умиротворение и счастье. Еще он молится утром и вечером».

Правда, при этом Джокович пробует не одобряемую православием йогу, ходит в буддийские храмы и обращается к шаманам. Хотя, может, вместе с переездом в Грецию он вернется к религии.

Поддержал протесты против сербского правительства

Предполагается, что на самом деле за этим стоят политические причины. В ноябре прошлого года Джокович поддержал студенческие протесты, начавшиеся из-за обрушения крыши на вокзале в Нови-Саде.

После этого на Australian Open Джокович посвятил одну из побед студентке, пострадавшей во время протестов - она оказалась в реанимации после того, как ее сбил автомобиль.

На пресс-конференции серб заявил: «Как и всегда, я призываю к миру и пониманию. Я против жестокости в любом ее проявлении, но, кажется, что на улицах ее становится только больше и больше».

В общем, Новак не поддержал правительство, которое до этих событий на протяжении многих лет его любило. Например, прошлым летом президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует построить в Сербии музей в его честь: «Мы начали обсуждение строительства музея. На Мальорке есть музей, посвященный Рафаэлю Надалю. Мы хотим показать, что Джокович сделал для нашей страны, в соответствии с его заслугами и одновременно привлечь туристов».

Музей планировали построить к Экспо-2027. Но, кажется, теперь эти планы под вопросом.

Переехал не один - взял с собой турнир

С Сербией Джоковича связывало кое-что еще - желание иметь там турнир.

Семья серба проводила в Белграде грунтовый ATP 250 Serbia Open (первый турнир основного тура в стране) четыре года подряд - с 2009-го по 2012-й. Но после он исчез из календаря и появился снова только в 2021-м. Кстати, в том же 2021-м серб провел на тех же кортах еще и Belgrade Open по одногодичной лицензии.

В 2023-м Джокович хотел получить лицензию на проведение ATP 500. Поэтому на один сезон турнир переехал в Банью-Луку, пока теннисный центр готовили под стандарты пятисотника. В итоге c повышением категории не сложилось, а Serbia Open вообще выпал из календаря. Но Джокович все еще искал возможность иметь свой турнир. В прошлом году уже по ходу сезона объявили, что в Белграде пройдет Belgrade Open (теперь хардовый) вместо турнира в Хихоне.

Видимо, лицензия в этот раз была длительной, поэтому ожидалось, что его сыграют там же и в этом году. Но сейчас при открытии сайта турнира вылезает плашка:

«Несмотря на огромную самоотдачу и значительные усилия, условия, необходимые для проведения турнира в запланированном формате и в установленные сроки, не были обеспечены, и поэтому было принято решение отказаться от проведения турнира в этом году». А на сайте ATP указано, что вместо него пройдет Hellenic Championship.

Выходит, что Джокович перевозит турнир в очередной раз. Теперь в Афины. Посмотрим, надолго ли.