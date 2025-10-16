Baltijas balss logotype
Легендарный Патрик Клюйверт остался без работы

Спорт
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Легендарный Патрик Клюйверт остался без работы

Футбольная ассоциация Индонезии объявила об уходе голландца Патрика Клюйверта с поста главного тренера национальной команды.

Контракт с 49‑летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Клюйверт был назначен на этот пост 8 января текущего года и проработал на посту чуть больше девяти месяцев. В квалификационном этапе отбора на ЧМ‑2026 сборная Индонезии 11 октября проиграла сборной Ирака со сетом 0:1 и потеряла шансы пробиться на турнир, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом следующего года.

За свою тренерскую карьеру Клюйверт работал помощником в штабе сборных Нидерландов и Камеруна, клубов АЗ и НЕК, возглавлял молодежные команды «Твенте» и «Аякса», тренировал сборную Кюрасао и турецкий «Адана Демирспор». Также он занимал руководящие посты в «ПСЖ» и «Барселоне».

В качестве игрока Клюйверт выступал за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл», «Валенсию», ПСВ и «Лилль».

#футбол
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2470
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 14
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 37
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1991
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 100
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 198
