Контракт с 49‑летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Клюйверт был назначен на этот пост 8 января текущего года и проработал на посту чуть больше девяти месяцев. В квалификационном этапе отбора на ЧМ‑2026 сборная Индонезии 11 октября проиграла сборной Ирака со сетом 0:1 и потеряла шансы пробиться на турнир, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом следующего года.

За свою тренерскую карьеру Клюйверт работал помощником в штабе сборных Нидерландов и Камеруна, клубов АЗ и НЕК, возглавлял молодежные команды «Твенте» и «Аякса», тренировал сборную Кюрасао и турецкий «Адана Демирспор». Также он занимал руководящие посты в «ПСЖ» и «Барселоне».

В качестве игрока Клюйверт выступал за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл», «Валенсию», ПСВ и «Лилль».