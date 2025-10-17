Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может быть привлечен к ответственности после празднования дня рождения, сообщает O Globo.

На бразильца подали в суд из‑за шумной вечеринки по случаю 25‑летия нападающего, которая была организована в особняке футболиста в Рио‑де‑Жанейро и длилась с 19 по 21 июля. Сообщается, что на празднике было около 500 гостей.

Согласно жалобе, праздничные мероприятия, включавшие рэп‑концерт, фейерверки и катание на аттракционах, нарушили спокойствие целого района и мешали соседям.

Обвинение в «нарушении работы или покоя других лиц» влечет наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 дней до трех месяцев, либо денежный штраф, в соответствии с бразильским законодательством.

Предварительное слушание по делу Винисиуса назначено на 6 ноября.