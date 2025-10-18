Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Его команда обыграла «Миннесоту» со счётом 5:1.

«Что касается гола, то в предыдущих матчах у меня практически не было моментов, и это было паршиво. Что ж, иногда нужно просто потерпеть. Я дождался своего гола, и надеюсь продолжить в следующих играх», – передаёт слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Александр Овечкин в матче с «Миннесотой» забил гол и сделал одну результативную передачу. На счету российского нападающего уже 898 заброшенных шайб в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

В предыдущих четырёх матчей у Овечкина было только две результативные передачи.

Александр Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году. Это его 20-й сезон в Северной Америке. Ранее нападающий выступал за московское «Динамо».