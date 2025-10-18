Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини может рассматриваться в качестве возможной замены Рубену Амориму на посту главкома «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, 60-летний итальянец рассказал друзьям, что он может претендовать на трудоустройство в клубе. Он, как и владелец «МЮ», сэр Джим Рэтклифф, живет на юге Франции: предполагается, что они уже встречались на различных светских мероприятиях.

В сезоне 2011/2012 «Манчестер Сити» под руководством Манчини выиграл АПЛ, опередив МЮ по разнице забитых и пропущенных мячей.

Последним местом работы итальянского специалист была сборная Саудовской Аравии. Итальянец покинул этот пост 24 октября прошлого года.