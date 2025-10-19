«Ливерпуль» дома уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 1:2.
Для «красных» это уже третье поражение подряд в АПЛ (и четвертое во всех турнирах), они имеют в активе 15 очков и отстают от лидирующего в таблице «Арсенала» на четыре балла, от «Манчестер Сити» — на один.
«МЮ» с 13 очками на девятом месте.
ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 1:2
ЛИВЕРПУЛЬ. «Энфилд». Начало в 18.30.
СУДЬЯ: Оливер (Англия).
ЛИВЕРПУЛЬ: Мамардашвили — ван Дейк (к), Конате, Керкез, Брэдли (Вирц, 62), Макаллистер (Джонс, 62), Гравенберх (Экитике, 62), Собослаи, Гакпо, Салах (Фримпонг, 85), Исак (Кьеза, 72).
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Ламменс — Магуайр, Шоу (Йоро, 85), де Лигт, Бруну Фернандеш (к) (Майну, 85), Каземиро (Угарте, 58), Далот, Диалло (Доргу, 59), Маунт (Шешко, 61), Мбемо, Кунья.
ГОЛЫ: 0:1 — Мбемо (2). 1:1 — Гакпо (78). 1:2 — Магуайр (84).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Диалло (52), Каземиро (57).
