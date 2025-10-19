Baltijas balss logotype
АПЛ. «Ливерпуль» потерпел третье поражение кряду 0 65

Спорт
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: АПЛ. «Ливерпуль» потерпел третье поражение кряду

«Ливерпуль» дома уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 1:2.

Для «красных» это уже третье поражение подряд в АПЛ (и четвертое во всех турнирах), они имеют в активе 15 очков и отстают от лидирующего в таблице «Арсенала» на четыре балла, от «Манчестер Сити» — на один.

«МЮ» с 13 очками на девятом месте.

ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 1:2

ЛИВЕРПУЛЬ. «Энфилд». Начало в 18.30.

СУДЬЯ: Оливер (Англия).

ЛИВЕРПУЛЬ: Мамардашвили — ван Дейк (к), Конате, Керкез, Брэдли (Вирц, 62), Макаллистер (Джонс, 62), Гравенберх (Экитике, 62), Собослаи, Гакпо, Салах (Фримпонг, 85), Исак (Кьеза, 72).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Ламменс — Магуайр, Шоу (Йоро, 85), де Лигт, Бруну Фернандеш (к) (Майну, 85), Каземиро (Угарте, 58), Далот, Диалло (Доргу, 59), Маунт (Шешко, 61), Мбемо, Кунья.

ГОЛЫ: 0:1 — Мбемо (2). 1:1 — Гакпо (78). 1:2 — Магуайр (84).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Диалло (52), Каземиро (57).

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео