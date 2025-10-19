Звезда сборной Португалии и игрок саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2025-26.
Об этом свидетельствует новый рейтинг от Forbes. По оценкам журналистов, в текущем сезоне заработок Роналду в "Аль-Насре" составит $230 млн. Рекламные контракты принесут 40-летнему спортсмену еще $50 млн, поэтому общий доход – $280 млн.
В то же время 38-летний аргентинец Лионель Месси заработает значительно меньшую сумму. Его прогнозируемый доход достигнет 130 миллионов долларов.
На третьей строчке рейтинга оказался Карим Бензема. 37-летний француз, по прогнозу издания, в этом сезоне заработает $104 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Криштиану Роналду, 40 лет – $280 млн.
Лионель Месси, 38 лет – $130 млн.
Карим Бензема, 37 лет – $104 млн.
Килиан Мбаппе, 26 лет – $95 млн.
Эрлин Голанн, 25 лет – $80 млн.
Винисиус Жуниор, 25 лет – $60 млн.
Мохаммед Салах, 33 года – $55 млн.
Садио Мане, 33 года – $54 млн.
Джуд Беллингем, 22 года – $44 млн.
Ламин Ямаль, 18 лет – $43 млн.
Вместе десять самых богатых футболистов мира заработают примерно 945 миллионов долларов в течение текущего сезона.
