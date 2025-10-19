Baltijas balss logotype
Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Спорт
Дата публикации: 19.10.2025
Forbes
Изображение к статье: Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Звезда сборной Португалии и игрок саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2025-26.

Об этом свидетельствует новый рейтинг от Forbes. По оценкам журналистов, в текущем сезоне заработок Роналду в "Аль-Насре" составит $230 млн. Рекламные контракты принесут 40-летнему спортсмену еще $50 млн, поэтому общий доход – $280 млн.

В то же время 38-летний аргентинец Лионель Месси заработает значительно меньшую сумму. Его прогнозируемый доход достигнет 130 миллионов долларов.

На третьей строчке рейтинга оказался Карим Бензема. 37-летний француз, по прогнозу издания, в этом сезоне заработает $104 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

  1. Криштиану Роналду, 40 лет – $280 млн.

  2. Лионель Месси, 38 лет – $130 млн.

  3. Карим Бензема, 37 лет – $104 млн.

  4. Килиан Мбаппе, 26 лет – $95 млн.

  5. Эрлин Голанн, 25 лет – $80 млн.

  6. Винисиус Жуниор, 25 лет – $60 млн.

  7. Мохаммед Салах, 33 года – $55 млн.

  8. Садио Мане, 33 года – $54 млн.

  9. Джуд Беллингем, 22 года – $44 млн.

  10. Ламин Ямаль, 18 лет – $43 млн.

Вместе десять самых богатых футболистов мира заработают примерно 945 миллионов долларов в течение текущего сезона.

#футбол #зарплата
Оставить комментарий

