Каким мячом будут играть на чемпионате мира по футболу – 2026?

Спорт
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каким мячом будут играть на чемпионате мира по футболу – 2026?

Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Adidas представили официальный мяч чемпионата мира 2026 года. Он получил название Trionda, что в переводе с испанского языка означает «три волны».

Дизайн мяча выполнен в красно-зелено-синих цветах. Три цвета символизируют то, что чемпионат впервые пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде.

На мяче также присутствует значимая для каждой страны символика. Это звезда для США, кленовый лист для Канады и орел для Мексики.

#футбол
Видео