Официальный сайт ВТА опубликовал новый рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном разряде по состоянию на 20 октября 2025 года.
Лидером женского тенниса по-прежнему остается белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Вне зависимости от дальнейших результатов Арина Соболенко второй год подряд завершит сезон в статусе первой ракетки мира.
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
Женщины
(1) А.СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 10390 очков
(2) И.Швентек (Польша) — 8703
(3) К.Гауфф (США) — 7863
(4) А.Анисимова (США) — 5914
(5) Д.Пегула (США) — 5183
(8) Ж.Паолини (Италия) — 4525
(9) Е.Рыбакина (Казахстан) — 4505
(7) М.Киз (США) — 4395
(6) М.Андреева (Россия) — 4319
(10) Е.Александрова (Россия) — 3375
