Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая» 0 128

Спорт
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»
ФОТО: Instagram

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует стать одним из крупнейших акционеров «Галатасарая», сообщает турецкое онлайн-издание Sozcu.

По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции.

С 2003 по 2022 год Абрамович владел «Челси». При нем лондонская команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
