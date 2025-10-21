По информации источника, Абрамович уже купил особняк в Стамбуле и готовится переехать в столицу Турции.

С 2003 по 2022 год Абрамович владел «Челси». При нем лондонская команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз выигрывала Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.