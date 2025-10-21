Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился забитым голом в матче 9-го тура Ла Лиги, что позволило его команде одержать минимальную победу над «Хетафе» со счётом 1:0.

Результат позволил форварду установить историческое достижение, как отмечает статистическая служба Opta Sport.

В текущем сезоне чемпионата Испании Килиан Мбаппе забил уже десять мячей, а также отметился двумя результативными передачами.

Мбаппе стал первым игроком мадридского клуба, забившим 10 и более голов в первых девяти турах Ла Лиги с сезона-2014/2015. Последний раз подобное достижение покорилось Криштиану Роналду, который в том сезоне отличился 17 раз.

На данный момент «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 24 очка. На второй строчке располагается «Барселона», заработавшая 22 балла. Тройку сильнейших замыкает «Вильярреал» с 17 очками в активе.